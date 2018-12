Dr. Silviu Saru wird Chefarzt für Altersmedizin

Dr. Silviu Saru wird Chefarzt der neuen Klinik für Altersmedizin am Pfullendorfer Krankenhaus. Wie die Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH am Montag mitteilte, tritt der Mediziner spätestens zum 1. Juli 2019 seine neue Stelle an.

„Ich freue mich, dass wir diesen Fachbereich im Landkreis Sigmaringen aufbauen können und mit einem weiteren Baustein zur Sicherung der Gesundheitsversorgung“, sagt Melanie Zeitler-Dauner, Geschäftsführerin der drei Krankenhäuser im Landkreis. Dr. Silviu Saru absolvierte nach seinem Medizinstudium mit Promotion im Jahr 1987 unter anderem den Facharzt für Innere Medizin im Jahr 1999. „Er verfügt über alle erforderlichen Qualifikationen für den Bereich Geriatrie und bringt eine profunde Berufserfahrung aus unterschiedlichen Krankenhausstandorten mit“, schreibt die Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH in einer Pressemitteilung. „Mit Dr. Saru haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die unsere Altersmedizin für den Landkreis Sigmaringen Pfullendorfer Krankenhaus aufbaut“, sagt Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler. „Bis zu seinem Start sind die erforderlichen Umbaumaßnahmen abgeschlossen.“ Die dafür nötigen Investitionen seien ein klares Bekenntnis aller drei Gesellschafter zur Aufrechterhaltung der Krankenhäuser in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf.