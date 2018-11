Dirigentin und Chor feiern die erfolgreiche Premiere

Baiba Urka hat ihre Bewährungsprobe souverän bestanden. Die junge temperamentvolle Dirigentin, eine Lettin, die vor drei Jahren nach Deutschland kam, hatte den Gesangverein nach drei Jahrzehnten mit Rainer Kempf im Frühjahr des vergangenen Jahres übernommen. Am Samstag präsentierte sich der Chor erstmals unter ihrer Leitung mit einem abendfüllenden Konzert.

Das Publikum war begeistert. Am Ende gab’s lautstarken Jubel und Applaus im Stehen, nicht zuletzt, weil es Baiba Urka gelungen war, aus ihrem beruflichen und privaten Umfeld erstklassige Gesangs- und Instrumentalsolisten an die Seite der knapp 40 Sängerinnen und Sänger zu holen.

Rivalee Kretschmann am Flügel, Miguel Bellas an der Gitarre, Zacharias Fasshauer am Bass, Severin Dietrich an den Percussions und die swingende Sopranistin Philine Huppert verwandelten die Stadthalle im zweiten Teil des Abends in einen Jazzclub, in dem die Funken der Musikbegeisterung bei den Musikern und beim Publikum gleichermaßen sprühten. Ob Norah Jones Gute-Laune-Song „Sunrise“, Ella Fitzgeralds jazziges „Lullaby of Birdland“ oder Ray Charles‘ Superhit aus den 1960-er Jahren „Hit the Road Jack“, die Bühne bebte unter den Beinen von Musikern und Sängern. Eine Atmosphäre, die sich mit dem fröhlichen Joe Dassin-Hit „Champs Elysées“ und einem grandiosen Beatles-Medley weiter aufbaute und sogar einem Ausflug in die Welt des Schlagers standhielt. Zu dem unzählige Male gecoverten Schmusewalzer der Flippers „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ schunkelte der Chor nach links und nach rechts.

Ganz anders gestaltete sich der erste Teil des Abends, in dem der Chor seine Qualitäten unter Beweis stellte. Schon zum Start gab es eine musikalische Herausforderung erster Güte: Über 20 Minuten lang präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger a capella mit Variationen zu Schuberts Lied „Die launige Forelle“. Franz Schöggl, ein österreichischer Komponist des 20. Jahrhunderts, hat in diesem, seinem berühmtesten Werk, neun scherzhafte Anleihen bei großen und bekannten Werken anderer Komponisten genommen. So erklang beispielsweise die „kleine Nachtforelle“ frei nach Mozart, der „Freifisch“ nach Carl Maria von Weber, die „Wolgaforelle“ aus der Operette „Zarewitsch“ oder die „Forella Italiana“ mit dem schwungvollen Volkslied „Tiritomba“.

Abendlied, sechsstimmig

Für die Zuhörer nett anzuhören, für die Sängerinnen und Sänger aber durch die neun Wechsel von Rhythmus und Tempo eine gewaltige Anstrengung. Eine scheinbare Verschnaufpause gab es danach bei Rheinbergers sechsstimmigem „Abendlied“, bevor der südamerikanische Rhythmus des Volkslieds „Estrella e lua nova“ erneut höchste Konzentration notwendig machte und sich die Sängerinnen und Sänger mit den zeitgenössischen Liedern „Kom“ und „Vindo“ aus Baiba Urkas lettischer Heimat nicht nur einer sprachlichen Herausforderung stellten.

Schade, dass die Hälfte der Sitzplätze in der Stadthalle leer blieb, denn das Konzert hätte durchaus ein volles Haus verdient gehabt. Die Eintrittskarten waren zwar mit zwölf Euro vergleichsweise teuer, ein Preis, den aber das Engagement der erstklassigen Gastmusiker absolut rechtfertigte.