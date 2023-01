Dieter Müller zum Stadtbrandoberinspektor ernannt

Der bisher ehrenamtliche Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf Dieter Müller hat kurz vor dem Jahreswechsel noch seine Ernennungsurkunde zum Stadtbrandoberinspektor aus den Händen von Bürgermeister Kugler in Empfang entgegennehmen können.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 24. November die Änderung der Feuerwehrsatzung beschlossen und damit die Stelle eines hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten geschaffen. In derselben Sitzung wurde Dieter Müller einstimmig vom Gremium zum neuen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten gewählt.

Damit einem Dienstantritt zum Jahreswechsel nichts mehr im Weg stand, wurde die Ernennungsurkunde noch im alten Jahr übergeben. Nachdem Dieter Müller zuletzt fast 32 Jahre in der Pfullendorfer Kläranlage tätig war, konnte er nun am 2. Januar seine bisherige Arbeitskleidung gegen die Tagesdienstuniform der Feuerwehr tauschen und sein neues Büro im Stadtbauamt Pfullendorf beziehen.