Diebe stehlen Maschinen und Werkzeuge

Mehrere Maschinen, Werkzeuge, einen Kompressor und einen gefüllten Dieselkraftstoffkanister haben Unbekannte zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 13.30 Uhr aus einem Geräteschuppen mit Werkstatt in der Straße „Sedel“ in Schwäblishausen gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Täter über ein Rolltor gewaltsam Zutritt in den Schuppen. Dabei wurde auch ein Fenster beschädigt. Auf dem An dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60, zu melden.