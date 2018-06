Diebe entwenden Werkzeug im Wert von 5000 Euro

In der Zeit von vergangenem Donnerstag bis Mittwochmorgen, ist ein Kastenwagen in der Junker-von-Gremlich-Straße aufgebrochen worden. Es wurde Werkzeug im Gesamtwert von etwa 5000 Euro entwendet. Der geschädigte Handwerker hatte den Firmenwagen am vergangenen Donnerstag, nach Feierabend auf seinem Stellplatz abgestellt. Seine Arbeitsausrüstung ließ er im Wagen. Als er am Mittwoch gegen 8 Uhr den Kastenwagen wieder benutzte, fiel ihm auf, dass sein gesamtes Werkzeug fehlte. Die Polizeibeamten aus Pfullendorf ermitteln nun wegen schweren Diebstahls. Sie fanden Spuren, die auf einen Aufbruch hindeuten.