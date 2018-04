Ein Einbrecher hat in einem Betrieb an der Mengener Straße in Pfullendorf mehrere Hundert Euro und einen Laptop erbeutet.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, drang er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude ein und durchsuchte die Büroräume. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.