Die Wahlen sind die erste große Aufgabe

Mit Manuel Oberdorfer hat die Stadt Pfullendorf seit Anfang März einen neuen Ordnungsamtsleiter. Nach zwei Jahren bei der Gemeindeverwaltung St. Johann nimmt dieser eine neue berufliche Herausforderung an – die er sich trotz seiner 24 Jahre durchaus zutraut. Der bisherige Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber übernimmt ab April die Leitung des Hauptamts.

Aufgewachsen ist Manuel Oberdorfer in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis. Nach der Fachhochschulreife am kaufmännischen Berufskolleg in Ehingen studierte er dreieinhalb Jahre Public Management an der Hochschule für Verwaltung in Ludwigsburg. Nach dem Abschluss trat er in der 5000-Einwohner-Gemeinde St. Johann auf der Schwäbischen Alb seine erste Stelle an. „Von Anfang an wichtig war mir, dass ich viel mit Menschen in Kontakt komme“, sagt Oberdorfer.

In St. Johann war er vor allem für Personalangelegenheiten innerhalb der Gemeindeverwaltung verantwortlich.

In seinen Zuständigkeitsbereich fielen damit zum Beispiel die Einstellung und das Ausscheiden von Mitarbeitern, die Lohnabwicklung und die Urlaubsplanung. „Besser hätte ich es nicht treffen können“, sagt Oberdorfer über seinen Start ins Berufsleben. Von erfahrenen Kolleginnen habe er bereits in dieser kurzen Zeit viel gelernt. „Weil es sich um eine relativ kleine Kommune handelt, sind die Arbeitsbereiche in der Verwaltung auch nicht strikt getrennt“, sagt er. „Weil wir uns gegenseitig vertreten haben, habe ich auch viel aus anderen Bereichen mitgenommen.“

Der Reiz: vielfältige Aufgaben

Trotzdem schickte Manuel Oberdorfer eine Bewerbung ab, als er von der freiwerdenden Stelle in Pfullendorf erfuhr. „Das war die Chance, im Berufsleben den nächsten Schritt zu machen“, sagt er. Reizvoll am Pfullendorfer Ordnungsamt seien die Vielfältigkeit der Aufgaben und der große Zuständigkeitsbereich: Zusammen mit den Gemeinden Wald, Illmensee und Herdwangen-Schönach bildet die Stadt eine Verwaltungsgemeinschaft, in der rund 21 000 Einwohner leben.

Doch auch privat hat die neue Stelle für den 24-Jährigen so ihre Vorzüge: Weil er in Sigmaringen wohnt, musste er für das Pendeln zur Arbeit jeden Tag mehr als 100 Kilometer zurücklegen. „Da bleiben einfach viel Zeit und Lebensqualität auf der Strecke“, sagt er. Oberdorfers Lebensgefährtin wohnt zudem im Ostracher Teilort Ochsenbach. Deshalb ist der neue Ordnungsamtsleiter in Pfullendorf auch kein Unbekannter: Über die Familie seiner Freundin kam der Hobbyfußballer zum SV Denkingen, wo er seit Sommer 2018 in der Abwehr spielt.

Respekt hat der 24-Jährige vor seinen neuen Aufgabe bei der Stadtverwaltung schon, Angst keinesfalls. „Schon an der Hochschule werden wir ja zu Führungskräften ausgebildet“, sagt Manuel Oberdorfer. Zudem stehen ihm auch in Pfullendorf erfahrene Kollegen zur Seite, etwa der bisherige Ordnungsamtsleiter Simon Klaiber. Er übernimmt von Hans-Jürgen Rupp, der Ende März in den Ruhestand geht, die Leitung des Hauptamts.

Lehrgang zum Standesbeamten

Gemeinsam mit ihren weiteren Kollegen wollen Klaiber und Oberdorfer die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai vorbereiten und abwickeln. Davon abgesehen wird Manuel Oberdorfer vor allem viel mit dem Alltagsgeschäft zu tun haben. Außerdem steht ihm eine Weiterbildung zum Standesbeamten bevor.

Auch Simon Klaiber freut sich darauf, als Hauptamtsleiter die nächste Herausforderung anzugehen. „Nach zehn Jahren im Ordnungsrecht kann ich damit eine neue, andere Tätigkeit übernehmen“, sagt er. Zudem biete das Hauptamt mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Als dessen Leiter reicht Klaibers neues Aufgabengebiet von der EDV-Organisation über Schulen und Kindergärten bis hin zu Tourismus und Kultur.