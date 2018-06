Die Vesperkirche braucht weitere Spenden

„Ich bin zuversichtlich, dass wir das Geld zusammen bekommen.“ Rüdiger Semet, Geschäftsführer des gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts „Werkstättle“ und Mitorganisator der Vesperkirche, hat in den letzten Monaten Geld „gebunkert“, wo immer es ging, um die Finanzierung der nächsten Vesperkirche, übrigens bereits die vierte Auflage, zu sichern. Rund 18 000 Euro, so zeigt es die Erfahrung, braucht er, um vom 7. bis 21. April 15 Tage lang zum Mittagessen in die Christuskirche einzuladen.

In die Vesperkirche, die in den beiden Wochen täglich für einen kleinen Betrag ein sättigendes Mittagessen samt Kaffee und Kuchen bietet, sind zwar vor allem Menschen mit schmalem Geldbeutel eingeladen, aber natürlich auch solche, die sich durchaus einen Restaurantbesuch leisten könnten, denn der Erfolg des Projekts basiert auf Solidarität: Wer mehr hat, ist aufgefordert, etwas mehr für sein Mittagessen zu geben, damit das Geld am Ende reicht. Außerdem ist die Vesperkirche auch ein Ort der Begegnung, der in den letzten Jahren vor allem von älteren oder alleinstehenden Menschen gern besucht wurde. Das Konzept geht auf, wie die stattliche Zahl von 3684 Essen, die die ehrenamtlichen Helfer im letzten Jahr über die Theke reichten, beweist.

Dass Semets Vesperkirchenkonto schon so gut gefüllt ist, verdankt er auch Theresa und Steve Clayton. Wie bereits im vergangenen Jahr organisierte das Musikerehepaar wieder ein Benefizkonzert, bei dem die Christuskirche aus allen Nähten platzte. Ein Eintritt wurde nicht gefordert, dafür standen die Organisatoren am Ende mit Spendenkörbchen an den Ausgängen, und die wurden von den begeisterten Besuchern gut gefüllt. Einen Scheck über 2240 Euro, unterzeichnet von den beim Konzert mitwirkenden Künstlern Steve Clayton, Andreas Keller, Bettina Kunz und Jeanette Roth-Fritz sowie dem Chor „Chips & Flips“, übergab das Ehepaar am Mittwoch im Beisein des evangelischen Pfarrers und Hausherrn der Christuskirche, Hans Wirkner, an Semet und seinen Mitstreiter Gerhard Hoffmann. „Ich war erstaunt, wie viele Menschen zu dem Konzert kamen“, sagte Theresa Clayton. Und: „Ich würde gern auch in Zukunft den zweiten Weihnachtstag für das Konzert beibehalten.“

Am Rand der Scheckübergabe informierte Semet, dass eine zweite Vesperkirche in diesem Jahr, wie sie Pfarrer Wirkner zu Beginn des Konzert angeregt hatte, noch im Organisationsteam diskutiert werde. Wenn es eine zweite Vesperkirche gebe, dann nur, um die Veranstaltung ohne eineinhalbjährige Pause vom Frühjahr auf den terminlich günstigeren Spätherbst zu verlegen.