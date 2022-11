Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Viele Jahre liegt das letzte Gewerbegebietsfest in der Hochberge Straße in Bad Saulgau zurück. Dieses Wochenende gibt's jetzt die Wiederauflage, bei der sich 20 Unternehmen vorstellen. Vorgestellt wird auch in Meßkirch so einiges: bei einer Kleintierschau. Wer's aber doch eine Nummer größer mag, der muss wohl auf den Leonhardiritt am Sonntag ausweichen. Das ist aber noch lange nicht alles, es ist aber noch mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Gewerbegebietsfest in Bad Saulgau

Wann: Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr

Wo: Industriegebiet Hochberger Straße, Bad Saulgau

Eintritt: kostenlos

Nach mehrjähriger Pause zeigen sich die Firmen im Industriegebiet Hochberger Straße in Bad Saulgau wieder. Dabei öffnen 20 Unternehmen ihre Tore und haben diverse Aktionen für die Gäste vorbereitet.

Unter anderem gibt es bei der Firma Alba von 11 bis 14 Uhr musikalische Unterhaltung. Mit dabei sind die Polkahelden, eine Gruppe der Stadtmusik Bad Saulgau. Essen gibt es selbstverständlich auch: Vom reichhaltigen Mittagstisch „Ochs am Spieß“ mit Beilagen über vegetarische Maultaschen, Schnitzel, Pommes, Krautnudeln und einer riesigen Auswahl am Kuchen. Zudem gibt es einen Imbisswagen.

Viel soll laut einer Mitteilung geboten sein. So können Gäste beispielsweise bei Logosol Holzbogen schießen und Äxte werfen, bei Landig können zwei halben Rinderrücken Dry Aged Beef im Wert von jeweils 400 Euro gewonnen werden oder man holt sich bei den Firmen Weiss und Förschner Informationen über das Thema Energie.

Hallenflohmarkt in Illmensee

Wann: Samstag, 5. November, 9 bis 15 Uhr

Wo: Drei-Seen-Halle, Illmensee

Eintritt: kostenlos

Noch auf der Suche nach ein paar Büchern oder Spielsachen? Oder mal ein alternatives Weihnachtsgeschenk? Vielleicht aber auch oder doch nur mal gucken? Dann nichts wie ab in den südlichen Landkreis. Denn die Schalmaien Illmensee veranstalten in der Drei-Seen-Halle einen Flohmarkt und versorgen die Gäste zusätzlich mit Wurst und Pommes, Kaffee und Kuchen sowie Waffeln.

Leonhardiritt in Ölkofen

Wann: Sonntag, 6. November, 13.30 Uhr

Wo: Ölkofen, Ortseingang aus Richtung Ölkofen

Eintritt: kostenlos

Der Tag beginnt mit einem Rosenkranz-Gebet in der Kapelle um 9.30 Uhr. Der Festgottesdienst am gleichen Ort beginnt dann um 10 Uhr. Anschließend wird zum Frühschoppen ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Dort werden auch Wurst und Wecken an die Kinder verteilt.

Reitergruppen und teilnehmende Reiter treffen sich am Ortseingang aus Richtung Herbertingen und stellen sich dort ab 13.15 Uhr auf. Um 13.30 Uhr startet dann der Leonhardiritt, der durch den Ortsteil Ölkofen bis zur Wiese bei der Firma Oswald führt. Dort werden Pfarrer Brummwinkel und Bürgermeister Rainer die Teilnehmer begrüßen. Die Reiterprozession führt dann durch Hohentengen-Beizkofen und endet mit der Segnung der Pferde. Pfarrer Jürgen Brummwinkel wird außerdem die Andacht halten, die dann um 14 Uhr in der St.-Leonhard-Kapelle stattfindet.

Herbstfest der Feuerwehr Vilsingen

Wann: Sonntag, 6. November, 11 Uhr

Wo: Keltenhalle, Inzigkofen-Vilsingen

Eintritt: kostenlos

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Vilsingen, feiert gemeinsam mit Gästen ein Herbstfest in der Keltenhalle im Inzigkofer Ortsteil Vilsingen. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, der zum Mittagstisch mit frischer Schlachtplatte übergeht. Für die musikalische Unterhaltungen sorgen die Heuberg-Rangers. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Die kleinen Festgäste dürfen sich auf Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug freuen.

Kleintierschau in Meßkirch

Wann: Samstag, 5. November (10 bis 18 Uhr) und Sonntag, 6. November (10 bis 17 Uhr)

Wo: Stadthalle, Meßkirch

Eintritt: -

Der Kleintierzuchtverein C 280 Meßkirch und Umgebung veranstaltet in der Meßkircher Stadthalle eine Dreiländer-Schau mit Kreis-Jungtierschau des Kreisverbands Konstanz und der Kleintierzuchtvereine Meßkirch, Stockach und Krauchenwies.

Auf die Besucher wartet eine Kleintierschau mit 400 Kaninchen und Geflügel verschiedener Rassen und Farbschläge. Mit dabei sind auch wieder Züchter aus der Schweiz und Österreich mit Kleinrexen und heimischen Rassekaninchen, die teilweise nach dem Europa-Standard bewertet werden.

Die Frauengruppen im KV Konstanz zeigen Kunstwerke aus Kaninchenfellen. Am Samstagnachmittag findet eine Tierbesprechung mit Preisrichtern für die Züchterjugend des KV Konstanz statt, teilt der Verein in seiner Pressemitteilung weiter mit. Am Sonntag ab 11 Uhr sorgt die Blaskapelle Peng mit einem Frühschoppenkonzert für Stimmung.

Musical in Ennetach

Wann: Freitag, 4. November, 19.30 Uhr

Wo: Bürgerhaus, Ennetach

Eintritt: kostenlos

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in diesem Jahr wieder ein Musical mit Adonia statt. 70 junge Menschen aus ganz Baden-Württemberg, vereint als Adonia-Projektchor und Band, sind im Bürgerhaus in Ennetach zu erleben. Veranstalter des Musicals „Musical 77 - Wie Gott mir, so ich dir!“ ist die Stadtmission Mengen mit Unterstützung der katholischen und evangelischen Kirche und die Jugendorganisation Adonia.

In dem Musical geht es laut Mitteilung um Geld. Um viel Geld. Geld, das Djamal und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb leihen sie es bei ihrem König, dem großzügigen Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre Schulden eines Tages begleichen müssen und leben in Saus und Braus. Aber der Tag der Abrechnung kommt! Die Reaktion des Königs auf seine Schuldner? Verblüffend, überwältigend, göttlich. Doch sie scheinen nichts verstanden zu haben.