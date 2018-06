Die Tagespflege betritt Riebsamen zum ersten Mal

Sein Sommerprogramm im Wahlkreis hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen unter das Thema Pflege gestellt. Bei seiner Informationstour in Pfullendorf betritt Riebsamen sogar Neuland. Freilich nicht thematisch. Im Gegenteil: Mit Tagespflege kennt sich der Abgeordnete im Gesundheitsausschuss des Bundestags gut aus auch wenn schwerpunktmäßig sein Thema Krankenhäuser sind. Deshalb hat er auch bewusst dieses Thema für sein Sommerprogramm gewählt.Allerdings wusste er nicht, dass das Alten- und Pflegeheim Pfullendorf in der Pfarrhofgasse inzwischen auch eine Tagespflege-Einrichtung unterhält, bekennt Riebsamen lachend auf die Frage der Schwäbischen Zeitung, was er konkret neues bei seinem Besuch in Pfulendorf erfahren habe. „Da bin ich noch auf dem Stand, als ich Bürgermeister war“. Das ist zwar auch noch nicht so lange her. Aber die Tagespflege in der Pfarrhofgasse unter der Regie des Alten- und Pflegeheims ist in der Tat mit zwei Jahren jünger, als die inzwischen dreijährige Zeit Riebsamens als Bundestagsabgeordneter. Und erst seit Mai ist der Alten- und Spitalfonds der Stadt Pfullendorf bekanntlich erst Eigentümer des Gebäudes.

„Inzwischen sind wir zu 60 Prozent ausgelastet“, erklärt Heimleiter Wolfgang Scheitler der Besuchergruppe von der CDU im Aufenthaltsraum der Tagespflege. Bei der Begrüßung („Guten Morgen“) kassiert der Bundestagsabgeordete gleich eine freundlich gehaltene, schlagfertige Bemerkung aus der sechsköpfigen Gruppe, die am Tisch sitzt. Viel fehle nicht mehr bis zum Mittag, meint eine ältere Dame.

Vor der Führung durch die Räume versucht der Bundestagsabgeordnete dem Heimleiter das vom Bundestags noch kurz vor der Sommerpause frisch verabschiedete Pflegeversicherungsgesetz zu erläutern – weshalb ihn auch besonders eine solche Einrichtung wie die Tagespflege in Pfullendorf interessiert. Riebsamen: „Wir wollten die 1,1 Milliarden Euro durch die 0,1 Prozent Beitragserhöhung nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern ganz gezielt den ambulanten, den familären Bereich fördern“. Riebsamen nennt die neue Förderstufe Null um nichtstationäre Methoden oder neue Wohnformen zu fördern.

Im Gespräch mit der Besuchergruppe verdeutlicht Heimleiter Wolfgang Scheitler, was ein Tag in der Tagespflege kostet. 17,33 Euro bei der Pflegestufe Eins beispielsweise selbst getragen werden. Dafür werden dann neun Stunden Betreuung inklusive der Verpflegung geboten. Diese lange Betreuungszeit unterscheidet die an das Alten- und Pflegeheim angegliederte Tagespflege von Angeboten der Sozialstation. Genutzt wird das Angebot ganz unterschiedlich. „Manche sind einmal, manche zweimal manche fünfmal die Woche da“, sagt Wolfgang Scheitler.