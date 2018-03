Die Postbank schließt, die Post zieht um

Die Postbank gibt im Laufe der ersten Jahreshälfte ihre Filiale an der Bahnhofstraße in Pfullendorf auf. Damit verliert die Deutsche Post auch ihre Partnerfiliale, in der Kunden zum Beispiel Pakete abgeben und abholen oder Briefmarken kaufen können. Diese zieht in das Gebäude am alten Spital, in dem sich zurzeit noch das Geschäft „Schenken und Spielen“ befindet. Als Starttermin nennt die Post den 24. April.

Noch ist nicht ganz klar, wann die Postbank das Gebäude an der Bahnhofstraße, in das sie sich eingemietet hat, verlässt. Die Filiale werde im Laufe des zweiten Quartals 2018 geschlossen, teilt die Bank auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, heißt es weiter.

Verändertes Kundenverhalten

Die Auslastung der Pfullendorfer Filiale sei nicht stark genug, um diese weiterhin wirtschaftlich zu betreiben, ergänzt Postbank-Sprecherin Iris Laduch-Reichelt. Generell überprüfe die Postbank kontinuierlich ihre Kontomodelle, ihre Entgelte und ihr Filialnetz. „Ändert sich das Kundenverhalten, müssen wir unser Angebot anpassen“, sagt Laduch-Reichelt und verweist darauf, dass immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte am Computer, am Smartphone oder Tablet-PC erledigen.

Für einige Anliegen ist der persönliche Kontakt zu einem Bank-Mitarbeiter allerdings weiterhin gefragt. Als Beispiele dafür nennt Iris Laduch-Reichelt die Baufinanzierung oder eine Geldanlage. Um solche Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen, können Postbank-Kunden nach der Schließung der Filiale in Pfullendorf beispielsweise auf die Standorte Bad Saulgau, Stockach oder Überlingen ausweichen.

„Schenken und Spielen“ schließt

Als Partner der Deutschen Post bieten die Mitarbeiter der Pfullendorfer Postbank-Filiale auch verschiedene Postdienstleistungen an. Weil die Bank schließt, musste sich die Post dafür allerdings einen neuen Partner suchen. Gefunden hat sie diesen mit Meral Eskicioglu, der ein neues Geschäft in der Konrad-Heilig-Straße 1 eröffnet – dort, wo sich zurzeit noch das Geschäft „Schenken und Spielen“ befindet, das zu Ostern schließt.

Wie Post-Sprecherin Carolin Gruber auf SZ-Anfrage mitteilt, soll es in der neuen Partner-Filiale zwei Schalter für Postdienstleistungen geben. „Unsere Vor-Ort-Betreuer führen Einführungsschulungen mit dem Partner und seinen Mitarbeitern durch und geben Erfahrungswerte zu Transaktions- und Kundenfrequenz weiter“, schreibt Gruber. Von montags bis freitags habe die neue Partner-Filiale anderthalb Stunden länger geöffnet als bislang – nämlich von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Samstags stehen die Mitarbeiter von 9 bis 12.30 Uhr für Brief- und Paketdienstleistungen zur Verfügung.