Die Pfullendorfer Siedlungsgeschichte

Die Stadt Pfullendorf und das Kreisarchiv Sigmaringen setzen die Vortragsreihe zum 800jährigen Jubiläum der Pfullendorfer Stadterhebung 1220 am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem Vortrag des Archäologen Dr. Ralf Keller zur Pfullendorfer Siedlungsgeschichte in vorschriftlicher Zeit fort. Veranstaltungsort ist wiederum der historische Ratssaal im Alten Rathaus von Pfullendorf. Da der Platz im historischen Ratssaal begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Telefon 07552/25-1002 oder Email: info@stadt-pfullendorf.de gebeten. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Pfullendorf und seine Umgebung waren schon Jahrtausende vor dem Beginn schriftlicher Überlieferung besiedelt, heißt es in der dazugehörigen Pressemledung. Wer in diesem langen Zeitraum hier lebte und wie die Menschen lebten und wirtschafteten, lässt sich aus archäologischen Funden erschließen.

Anhand der archäologischen Funde und Fundstellen zeichnet der Vortrag die Besiedlungsgeschichte des Stadtgebiets und des Oberen Linzgaus nach. Darüber hinaus geht der Vortrag auf die Ortsnamen ein, die als Überreste aus der Anfangszeit der heutigen Dörfer eine weitere Geschichtsquelle bilden.

Dr. Ralf Keller stammt aus Herdwangen. Nach dem Studium der Vor- und Frühgeschichte, Anthropologie und Geologie war er als Grabungsleiter für das Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg tätig. Seit 2016 ist er Mitgründer und Geschäftsführer der Archäologiefirma „fodilus“.