Die O-Town-Gugge wird 20 – und feiert ihren Geburtstag mit 400 Musikern

Die närrische Sparte des Musikvereins Otterswang feiert Geburtstag: Die O-Town-Gugge, die im Jahr 2000 als „Fischermän’s Friends“ beim Nachtumzug in Rengetsweiler erstmals in Erscheinung trat, wird 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet ein Guggenmusiktreffen statt, zu dem die Veranstalter rund 400 Musiker erwarten.

Der Name zur Gründungszeit, Fischermän’s Friend, bezog sich auf den damaligen Gugge-Chef und Hauptinitiator Harry Fischer. Das Outfit der Musiker orientierte sich damals am Aussehen der Hippies: Sie trugen Schlaghosen, Perücken und teilweise gelbe Regenmäntel. Beim Narrentreffen 2003 in Pfullendorf trugen die Mitglieder von Fischermän’s Friend dann ihr neues Häs. Dieses bestand aus schwarzem Rock, schwarzem Pullover und rotem oder blauem Zottelfell-Oberteil.

Zur Fasnet 2004 richtete Fischermän’s Friend das erste Guggenmusiktreffen in Otterswang aus. Dieses fand am 10. Januar mit der Mondlemusik Rengetsweiler, der Guggenmusik Thalheim, der Guggenmusik Pille Palle Liggersdorf, der Guggenmusik Wald und der Fasnetsmusik Burgweiler statt. Beim Narrentreffen 2005 in Markdorf traten die Musiker zum ersten Mal unter ihrem neuen Namen „O-Town-Gugge“ auf, als Anlehnung an den Nahmen des Pfullendorfer Ortsteils. Beim Wettbewerb eines Radiosenders setzten sie sich als lauteste Guggenmusik durch – und gewannen damit 200 Liter Freibier.

Vier Jahre später nahm die O-Town-Gugge im Probelokal eine eigene CD auf. Bei der Suche von Radio 7 nach der besten Musikkapelle Süddeutschlands belegte sie den dritten Platz. Im österreichischen Fernsehen war die O-Town-Gugge bei der Fasnet 2014 zu sehen: 17 Guggenmusiken aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nahmen am 20. internationalen Monsterkonzert in Dornbirn teil – darunter auch die Musiker aus Otterswang. Als der Narrenverein Kehlbachratten Otterswang im Jahr 2016 seinen 20. Geburtstag feiert, richtet die O-Town-Gugge ihr 13. Guggemusiktreffen mit neun Gruppen aus.

Heute zählt die O-Town-Gugge etwa 50 Mitglieder – nicht nur aus Otterswang, sondern auch aus Zell am Andelsbach, Weihwang, Litzelbach, Schwäblishausen, Mottschieß, Bitteschieß, Oberkappel, Aach-Linz, Pfullendorf und Denkingen. Während der Fasnet nehmen die Musiker an zahlreichen Guggetreffen, Fasnetsumzügen und Narrentreffen teil.

Gruppen aus Nah und Fern

Bei der großen Geburtstagsparty am Samstag, 11. Januar, sind elf Guggenmusiken und Lumpenkapellen zu Gast. Dabei werden die Besucher nicht nur bekannte Gesichter aus den Reihen der Guggenmusiken Wald, Liggersdorf oder Herdwangen zu sehen bekommen: Auch Gruppen aus Überlingen, Oberelchingen bei Ulm und Bottenau bei Offenburg haben ihr Kommen zugesagt. Mit dabei sind außerdem die Emser Palast Tätscher aus Österreich.

Die Veranstalter kündigen unter anderem einen Sternmarsch und ein „Monsterkonzert“ aller 400 Musiker auf dem Festplatz an. „Der Vorstand beziehungsweise das Orga-Team stecken seit Wochen die Köpfe zusammen, um die Geburtstagsparty zu einem tollen Event werden zu lassen“, teilt Schriftführerin Bettina Matt mit.