Die neue Mannschaft steht ganz oben

Die neuformierte Mannschaft des SV Illmensee überzeugt bislang in der Tischtennis-Kreisklasse D. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen stehen die Illmenseer in der südbadischen Kreisklasse D an der Tabellenspitze.

In den letzten Wochen des Dezember 2017 entstand in Illmensee die Idee, auch für Erwachsene eine Tischtennisgruppe einzurichten, nachdem bereits über zwei Jahre in einer Kindertrainingsgruppe gespielt wurde. Das Angebot am Freitagabend zog viele Hobbyspieler an, die sich für den Tischtennissport begeisterten. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Idee geboren wurde, in der kommenden Saison eine Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen.

Das neuformierte Team des SV Illmensee besteht laut Mitteilung aus einer bunten Mischung. Neben erfahrenen Spielern, die auch in den vergangenen Jahren aktiv gespielt haben, treten Akteure an, die erst seit einem Jahr an den Tischtennisplatten stehen. Auf dem Weg in den Wettkampfsport gab es für die Mannschaft um Kapitän Christian Schroeder und Abteilungsleiter Roland Biesenberger noch einige organisatorische Hürden zu überwinden. Neben der Meldung beim Verband mussten Trikots, Spielberichtsbögen, Zähltafeln und Tischumrandungen angeschafft werden, damit ein regelkonformes Punktspiel ausgetragen werden konnte. Hierfür gelang es den beiden, einige Sponsoren zu gewinnen, die beim letzten Punktspiel der Hinrunde dann auch alle als Zuschauer dabei waren.

Auch im sportlichen Bereich überzeugt das Tischtennisteam aus der Drei-Seen-Gemeinde. Mit 14:0 Punkten liegt der SV Illmensee an der Spitze der Kreisklasse D. Bei den Heimspielen des Teams sind viele Zuschauer. Für die gegnerischen Mannschaften ist es laut Mitteilung oftmals eine neue Erfahrung, vor einer solchen Kulisse zu spielen. Gut läuft es für Illmensee auch im Pokalwettbewerb. Hier wurde in der ersten Runde der Favorit SV Bohlingen II mit 4:1 bezwungen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei den SVI-Spielern auf das Pokalviertelfinale und die Rückrunde der Kreisklasse D zu Beginn des neuen Jahres.