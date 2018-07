Die Nachfolge ist noch nicht gesichert

Das Cafe Neidhart gehört zu den wenigen Besuchermagneten, die in der oberen Altstadt zu finden sind. Der Betrieb läuft sichtlich gut. Wer regelmäßig das Geschäft aufsucht – und sei es nur um leckeren Kuchen für unerwarteten Besuch einzukaufen, weiß das. Die Konditorei und Café hat sich einen Namen in der Region gemacht. Sicher nicht von Nachteil für das Unternehmen ist das nahe gelegene Alten -und Pflegeheim, mit seinem regen Besucherstrom. Doch jetzt schließt der Betrieb überraschend.

Über eine Anzeige im Stadtanzeiger „Pfullendorf aktuell“ informiert das Inhaber-Ehepaar Schuhmacher über die bevorstehende Schließung. Rein private Gründe hätten zu dem Schritt geführt, sagt Thomas Schuhmacher gegenüber der SZ. „Wir versuchen den Betrieb zu erhalten und nicht zu zerschlagen“.

Schon seit geraumer Zeit liefen Gespräche wegen einer Übernahme mit Interessenten, die das Programm fortsetzen. Schließlich habe die Conditorei Café aufgrund der Qualität ein großes Stammpublikum mit Einzugsgebiet auch in die umliegenden Städte Überlingen, Meßkirch und Mengen. Selbst beim sonntäglichen Brötchenverkauf habe er bis jetzt steigende Umsätze, wo andere Anbieter in der Altstadt dieses Angebot aufgeben, sagt Schuhmacher.

Aber nach 16 Jahren in Pfullendorf „Café Neidhart“ scheint jetzt der Punkt erreicht, wo das Privatleben gegenüber dem enormen Arbeitspensum eines selbstständigen Konditior- und Cafébetriebs endgültig seinen Tribut einfordert. Für die Pfullendorfer Innenstadt – insbesondere des oberen Teils mit seiner extremen Hanglage – bleibt zu hloffen, dass die Nachfolge klappt. Schließlich ist das Neidhart ganz oben in der Hauptstraße angesiedelt, so dass noch von einer durchgängigen Geschäftsstraße gesprochen werden kann.

Denn weitere Schließungen in der Altstadt kommen. So wird der „Woolworth“ nach Informationen der SZ im September schließen und den Drogeriemarkt „Schlecker“ zieht’s vom seinem Standort am Marktplatz weg. (vk)