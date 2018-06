DFB-Stützpunkt zieht nach Salem um

Am Montagabend ist beim FC Rot-Weiß Salem ein neuer DFB-Stützpunkt für den Bezirk Bodensee eröffnet worden. Konrad Matheis (Bezirksvorsitzender), Kai Schmitt (Verbandsjugendwart) und Hans-Peter Restle (Bezirksjugendwart) waren zu diesem Anlass nach Salem gekommen, um sich gemeinsam mit DFB-Stützpunktkoordinator Andreas Beck ein Bild von den Bedingungen vor Ort zu machen.

Unter der Obhut der drei lizenzierten Trainer Peter Büttner, Sascha Maier und Marco Konrad trainieren nun wöchentlich die talentiertesten Jugendspieler Spieler der Region auf dem Gelände in Salem. Bis in der Vorsaison war der FC Überlingen Gastgeber der Fördegruppe, nun erfolgte der Umzug nach Salem.

Salem ist somit einer von zwölf DFB-Stützpunkten in Südbaden und über 300 deutschlandweit. Das künftig dort angebotene DFB-Talentförderprogramm gehört seit Jahren zum festen Bestandteil zur Ausbildung im DFB und in den Landesverbänden. In Salem bekommen von nun an die aktuell stärksten Kicker der D- und C-Junioren der Region ein Zusatztraining auf höchstem Niveau. Unter anderem aus Meßkirch, Pfullendorf, Überlingen oder Stockach kommt der Nachwuchs an jedem Montagabend nach Salem ins Training. Stützpunktrainer Marco Konrad, Ex-Bundesligaspieler für den SSV Ulm und langjähriger Kapitän des SC Pfullendorf, ist mit den Bedingungen am neuen Stützpunkt sichtlich zufrieden: „Das ist ein richtig schönes Ambiente und eine super Anlage. Davon werden unsere Jungs hier im Trainingsbetrieb profitieren und sich weiter entwickeln.“ Auch Uwe Koester, der Jugendleiter des FC Rot-Weiß Salem, freut sich über die neuen Gäste: „Wir legen viel Wert auf unsere Nachwuchsarbeit und erhoffen uns durch den Stützpunkt auch neue Impulse für die eigenen Jugendtrainer. Wir haben einige vielversprechende Talente, von denen es dieses Jahr sogar einige in den DFB Stützpunkt geschafft haben.“

Demo-Training für Jugendtrainer

Weiterer Bestandteil des Talentförderprogrammes sind auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Vereinstrainer. Am 12. Oktober wird es erstmals einen DFB-Infoabend am neuen Stützpunkt geben. Zu diesem Termin werden alle Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer der Region eingeladen, um sich kostenfrei weiterzubilden. Eine Demo-Trainingseinheit wird vorgestellt und anschließend im Vereinsheim besprochen.