Deutsche und Polen verstehen sich

Die Pfullendorfer Pfadfinder im Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen (BdP) haben am Wochenende Besuch aus Polen bekommen. Nach dem gemeinsamen Sommercamp im Nachbarland war am Freitagabend eine neunköpfige Gruppe aus Warschau zum Besuch angereist. Am Sonntag traten die Pfadfinder aus Polen wieder die Heimreise an. Ein gemeinsames großes Lager in Deutschland ist angedacht.

Von unserem Redakteur Volker Knab

„Wiedersehen macht Freude“, heißt es so schön und so ging es den Pfullendorfer BdP-Pfadfindern und ihren polnischen Gästen am Wochenende.

Nach dem gemeinsamen Sommerlager und zuvor im Frühjahr einer ersten Erkundungsbegegnung in Warschau war der Gegenbesuch aus Polen nunmehr die dritte Begegnung in diesem Jahr. Da stimmt die Chemie zwischen den beiden Gruppen.

20 Stunden waren die Gäste aus Polen unterwegs gewesen, erzählt Ania Chlebicka, Leiterin der Delegation vom polnischen Stamm „Burza“ – auf Deutsch „Sturm“.

Allerdings hatten sie auf der Anreise einige Pausen reingeschoben und sich Rottenburg ob der Tauber angesehen. Rund 70 Mitglieder umfasst der Stamm, sagt die 26-Jährige und als die Frage auf den weiblichen und männlichen Anteil – der Mädchenanteil der polnischen Leiterdelegation ist gegenüber den deutschen Gastgebern deutlich größer, sagt sie, dass dies in der derzeitigen Führungsstruktur begründet ist. Aber der Anteil der weiblichen Pfadfinder ist im Stamm „Burza“ in jeden Fall um einiges höher als der aktuelle Mädchenanteil von rund 15 Prozent beim Stamm „Schwarzer Panter“, wie Vorstand Felix Hug ausführt.

Gesprochen wird Englisch

Es herrscht eine ausgelassene Stimmung an diesem Samstagvormittag, obwohl das Wetter mehr als bescheiden ist. Für die Gastgeber heißt es deshalb erst einmal Programm umschmeißen. Angesichts des Dauerregens freuen sie sich umso mehr, den Bürgersaal für die Bilderschau vom gemeinsamen Sommerlager zur Verfügung gestellt bekommen zu haben.

Die Unterhaltung zwischen den jungen Deutschen und Polen klappt inzwischen ganz gut – dank der Verkehrssprache Englisch. Und nachdem man sich inzwischen immer besser versteht, „wollen wir im nächsten Jahr hier ein gemeinsames Lager machen“, kündigt der zweite Vorstand der Pfullendorfer BdP-Pfadfinder, Andreas Seiler, an.