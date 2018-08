Der Unterricht geht nach den Ferien wieder los

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Anfang September beginnt der Unterricht. An folgenden Tagen starten die Schulklassen in Pfullendorf in das neue Schuljahr:

An der Montessori Grundschule ist der Unterrichtsbeginn am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr für die Klassen 2 - 4.

In Linzgau ist die Aach-Linz-Einschulung der 1. Klasse am Freitag, 14. September, um 9 Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin.

An der Grundschule Herdwangen ist der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 - 4 am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Die Einschulung der 1. Klasse findet am Freitag, 14. September, um 9.30 Uhr, mit einem Einschulungsgottesdienst in der Pfarrkirche, statt.

An der Grundschule Denkingen ist der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 - 4 am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr. Die Einschulung der 1. Klasse ist am Donnerstag, 13. September, mit einem Einschulungsgottesdienst um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann.

Der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 - 4 der Ramsbergschule ist am Montag, 10. September, um 8 Uhr.

Die Einschulung der 1. Klasse in Großschönach findet am Freitag, 14. September, um 8.30 Uhr, mit einem Einschulungsgottesdienst in der Kirche in Großschönach, statt. Anschließend gibt es eine Einschulungsfeier, ab etwa 9.15 Uhr, in der Ramsberghalle.

Am Staufer-Gymnasium ist der Unterrichtsbeginn am Montag, 10. September, um 7.40 Uhr. Die Einschulung der Klasse 5 findet am Montag, 10. September, um 8 Uhr statt.

An der Grundschule am Härle ist der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 - 4 am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr. Die Kinder sollen ihre Sportsachen zur ersten Stunde mitbringen, da es keinen kein Nachmittagsunterricht geben wird. Die 1. Klasse hat in der ersten Woche noch keine Ganztagsschule.

Am Dienstag, 11. September, findet um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Christuskirche, für die Härle Hauptschule, statt. Am Mittwoch, 12. September, findet um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Christuskirche, für die Außenstelle Löwen und die Sechslindenschule, statt. Am Donnerstag, 13. September, findet um 13.30 Uhr die Einschulungsfeier für die Klassen 1 c und 1 d statt – und um 15.30 Uhr folgt die Einschulungsfeier für die Klassen 1 a und 1 b.

An der Sechslindenschule ist der Unterrichtsbeginn für die Klassen 5 - 10 am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr. Für die Klassen 2 - 4 ist der Unterrichtsbeginn am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Die Einschulung der 1. Klassen ist am Freitag, 14. September, um 10 Uhr.

An der Realschule Pfullendorf ist der Unterrichtsbeginn, für die Klassen 6 - 10, am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr. Die Einschulungsfeier für die 5. Klassen ist am Dienstag, 11. September, um 8.30 Uhr im Gemeinschaftshaus.

Der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 - 9 der Kasimir-Walchner-Schule ist am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr. Die Einschulung der 1. Klasse ist am Freitag, 14. September, um 9 Uhr.