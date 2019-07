Der Generalinspekteur der Bundeswehr besucht Pfullendorf und erweist sich als gesellig

Hoher militärischer Besuch hat am Freitag auf dem Heimweg von einer Tagung in New York einen Zwischenstopp in Pfullendorf eingelegt: General Eberhard Zorn, der von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im März 2018 zum Generalinspekteur der Bundeswehr ernannt worden war, war in der Stadthalle zu Gast.

Als ranghöchster Soldat der Bundeswehr ist er Vorgesetzter aller Soldaten und militärischer Berater der Bundesregierung. Er gehört zur Leitung des Verteidigungsministeriums und ist für die Einsätze der Bundeswehr zuständig.

Nach Pfullendorf kam er, anders als andere hochrangige Offiziere, nicht, um der Staufer-Kaserne einen Besuch abzustatten, sondern aufgrund eines kameradschaftlichen Versprechens, das er vor einigen Jahren während eines Kuraufenthalts auf der Mettnau gab. Zorns militärische Laufbahn hatte in Pfullendorf begonnen, wo er von 1983 bis 1987 als junger Soldat diente. Während seines Aufenthalts auf der Mettnau, so erzählte Zorn ganz locker, erhielt er Besuch von damaligen Kameraden, darunter auch Thomas Kroll, dem Vorsitzenden des Traditionsverbands Artillerieregiment 10. Er nahm Zorn die Zusage ab, dass er bei passender Gelegenheit einen Vortrag für die Mitglieder halten würde.

Das war ein Versprechen, das der Generalinspekteur jetzt tatsächlich einlöste. Er sprach vor rund 100 handverlesenen Gästen – Mitgliedern des Traditionsverbands, Vertretern der Stadt und der öffentlichen Einrichtungen und hochrangigen Soldaten der Staufer-Kaserne – über die sicherheitspolitische Lage und die Herausforderungen für die Bundeswehr.

Kurzweilig berichtete Zorn rund über die strategische Bedeutung des arktischen Raums, über den internationalen Terrorismus, eine Gefährdung, mit der die Menschen auch in Zukunft leben müssten, oder über die nicht zu unterschätzende Cyber-Verteidigung.

Arbeit im Sicherheitsrat

Er erzählte von seiner Arbeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und von der friedensichernden Bedeutung der Auslandseinsätze, eine Mission, deren zeitnahes Ende er nicht sehe, oder von der Situation in den Krisengebieten in Afghanistan oder in Afrika. Weiterhin informierte er über die Struktur der Bundeswehr und den Stand der personellen Aufstockung auf 203 000 Soldaten, bevor er sein Publikum aufforderte, Fragen zu stellen.

Das war eine Gelegenheit, von der reichlich Gebrauch gemacht wurde. Unter anderem wurde die Frage gestellt, wie es die Bundeswehr denn schaffen wolle, in Zeiten der Vollbeschäftigung in der freien Wirtschaft Soldaten zu gewinnen. Das Geld allein sei es nicht, aber die Bundeswehr könne beispielsweise mit einem auf lange Jahre sicheren Arbeitsplatz punkten, sagte Zorn und räumte unumwunden ein, dass das Gros der jungen Soldaten nicht aus den wirtschaftlich starken Bundesländern komme.

Auch beim anschließenden Stehempfang erwies sich Zorn als gesellig. Er mischte sich unter das Publikum, plauderte mal hier und mal dort und machte es seinen Personenschützern an diesem Abend ganz sicher nicht leicht.

Bürgermeister Thomas Kugler bat den hohen Gast natürlich um einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Ein Wunsch, den Zorn gern erfüllte. „Wir sind stolz auf unseren Standort“, sagte der Bürgermeister in seinem Grußwort. „Wir stehen zur Bundeswehr, die ein unverzichtbarer Teil unserer Stadtgeschichte ist und die Stadt geprägt hat.“