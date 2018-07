Der DAV Pfullendorf teilt mit, dass die laut Programm für den 29. und 30. August geplante Bergtour um eine Woche verschoben werden muss. Die Meilerhütte ist voll ausgebucht. Für einen Aufenthalt am 5. und 6. September konnte dagegen noch eine begrenzte Anzahl an -Schlafplätzen reserviert werden. Die Tour führt von Leutasch am Samstag auf die 2375 Meter hoch gelegene Meilerhütte. Am Sonntag wird die Partenkirchner Dreitorspitze erstiegen, Auskunft und Anmeldung bei Roland Heinzle unter der Telefonnummer (0F75 52) 87 39.