Dauerkartenvorverkauf für Landesgartenschau startet

Ab dem 15. September gibt es in der Tourist-Information Pfullendorf Dauerkarten für die Landesgartenschau Überlingen 2020 im reduzierten Vorverkauf. Mit der Dauerkarte kann man die Landesgartenschau an 179 Tagen besuchen – vom 23. April bis 18. Oktober 2020. Es ist die erste Landesgartenschau, die am Bodensee stattfindet. Genuss, Gartenkultur und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit bis zu 3000 Veranstaltungen erwartet die Besucherinnen und Besucher auf einer Fläche von rund elf Hektar. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Landesgartenschau ist im Preis der Dauerkarte inbegriffen. Die Dauerkarte ist personalisiert und nicht übertragbar. Deshalb ist es beim Kauf zwingend notwendig, ein Passfoto mitzubringen.

Wer eine Dauerkarte bis zum 12. Januar 2020 im Vorverkauf erwirbt, kann dabei 20 Prozent und mehr sparen. Je nach Kategorie hat sich die Dauerkarte für 95 Euro schon beim sechsten oder siebten Besuch der Landesgartenschau gelohnt. Und jeder, der eine Dauerkarte kauft, erhält zusätzlich ein Gutscheinheft im Wert von mehr als 100 Euro. Außerdem gibt es einen Fünfer-Block, das sind gebündelt fünf vergünstigte Tageskarten für Erwachsene zum Preis von je 15 Euro statt regulär je 18 Euro. Den Fünfer-Block gibt es ausschließlich im Vorverkauf vom 14. September bis zum 12. Januar. Danach kostet die Tageskarte für Erwachsene 18 Euro.

Das Ausstellungsgelände der Landesgartenschau setzt sich aus fünf eintrittspflichtigen Bereichen zusammen, davon zwei unmittelbar am Bodenseeufer, die anderen in der Überlinger Innenstadt. Der größte ist der neue Uferpark am westlichen Rand der Stadt mit einer Fläche von rund sechs Hektar. Zu den Highlights zählen eine Seebühne, Schwimmende Gärten, eine alle 14 Tage wechselnde Floristikschau in einer ehemaligen Klosterkirche sowie ein Kirchenschiff und eine eigene Schiffsanlegestelle Überlingen-West.