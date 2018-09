Das Werkstättle feiert seinen 30. Geburtstag

Mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Christuskirche hat das gemeinnützige Projekt Werkstättle am Sonntag seinen 30. Geburtstag gefeiert. Ursprünglich von der Diakonie als kleines Angebot für zunächst zehn Menschen mit psychischen Problemen ins Leben gerufen, hat sich das Werkstättle zu einem mittelständischen Unternehmen mit etwa 180 Mitarbeitern entwickelt. Möglich wurde das durch das Engagement von Geschäftsführer Rüdiger Semet und seinem Team. Eine wichtige Rolle spielten aber auch die zuverlässig eingehenden Aufträge des Sanitärherstellers Geberit sowie das Wohlwollen des Sozialamts im Kreis und des Kooperationspartners Mariaberg.

Am Anfangsgedanken hat sich deshalb nichts geändert, wie in den Ansprachen am Sonntag deutlich wurde: Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen und langzeitarbeitslosen Menschen wird entsprechend ihren Fähigkeiten Arbeit gegeben. Es sei das Gefühl „Du wirst gebraucht“, das den Menschen Sinn und Würde gebe, sagte deshalb auch Dekanin Regine Klusmann in ihrer Predigt. Den Vorständen des Werkstättles, Rüdiger Semet und Joseline Gräbner-Reutter, sagte sie: „Sie haben ein großartiges Projekt aufgebaut.“ Klusmanns Dank, den sie mit einer Rose und einem Zollstock für jeden einzelnen ausdrückte, galt aber auch allen Mitarbeitern des Werkstättles.

Anfänge im Backhäusle

Joseline Gräbner-Reutter und Rüdiger Semet ließen im Dialog und mit einem kleinen Film die Geschichte des Werkstättles Revue passieren. Nach kleinen Anfängen im Backhäusle zog das 1993 in einen Verein umgewandelte Projekt in ein Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Karo und von dort in das 1994 erbaute eigene Firmengebäude im Gewerbegebiet Goldäcker. Die heute etwa 180 Angestellten arbeiten in der Verwaltung und in den Werkstätten der Einrichtung, auf den vereinseigenen Golfanlagen und in der Grünpflege im Seepark, in der Meßkircher Klosterstadt oder beim Projekt Bürgerarbeit.

Wie Rüdiger Semet berichtete, gab es im 30-jährigen Auf und Ab des Werkstättles immer wieder Kämpfe um Fördermittel und finanzielle Ressourcen. Angesichts der Zukunftsängste waren Kreativität und Hartnäckigkeit gefordert. Joseline Gräbner-Reutter, im Vorstand für die Finanzen zuständig, sprach über den schwierigen Spagat zwischen sozialem Auftrag und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Die staatliche Unterstützung sei in den vergangenen Jahren immer weiter gekürzt worden. Umso dankbarer sei man den Firmen in der Region und dem Jobcenter, das immer wieder „in wunderbarer Weise“ Lösungen gefunden habe.

Joseline Gräbner-Reutter schilderte, wie wichtig eigene Arbeit für die Menschen ist: „Sie verdienen wieder ihr eigenes Geld, ihre Tage erhalten Struktur, sie sind in einen Kollegenkreis eingebunden, erlernen neue Fähigkeiten und gewinnen wieder Selbstvertrauen.“ Es handele sich aber auch um ganz normale Mitarbeiter mit allen Rechten und Pflichten.

Robert Lernbecher, Geschäftsführer der Geberit Produktions GmbH, sprach dem Werkstättle-Team in seinem Grußwort höchsten Respekt und Anerkennung aus. „Mit Ihrer Idee, Menschen mit Handicap wieder zu integrieren, leisten Sie einen großen Dienst“, sagte er. Das Werkstättle sei ein zuverlässiger Partner und führe die Aufträge seit 30 Jahren zuverlässig und in höchster Qualität aus. „Wir werden am Werkstättle festhalten und die nächsten 30 Jahre sicher weiter zur Seite stehen“, sagte Lernbecher.

Auch Mariaberg-Vorstand Rüdiger Böhm, dessen Einrichtung vor einigen Jahren in einer besonders schwierigen Zeit als Partner beim Werkstättle einstieg, brachte seine Hochachtung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck. Auch Böhm sagte zu, das Werkstättle in Zukunft nicht im Stich zu lassen. Der Vorstand brachte ein Geschenk für alle Mitarbeiter mit: ein Mittagessen, mit dem das Mariaberger Eintopfmobil demnächst beim Werkstättle vorfährt. Frank Veser, Sozialdezernent des Landratsamts, unterstrich: „Das Werkstättle ist ein wichtiger Ansprechpartner für uns und eine Anlaufstelle für Menschen, die von Ausgrenzung bedroht und sozial benachteiligt sind.“