„Das Traumfresserchen“ hilft der Prinzessin

Das Tübinger Theater „HERZeigen“ hat die Stadtbücherei kürzlich in eine Theaterbühne verwandelt. Das Stück „Das Traumfresserchen“ – nach dem Kinderbuchklassiker von Michael Ende – wurde gleich zweimal aufgeführt, denn mehr als 170 Erstklässler und Vorschüler der Pfullendorfer Grundschulen sowie Kindergärten waren der Einladung in die Steinscheuer gefolgt.

Dicht an dicht sitzend verfolgten die Kinder die poetische Inszenierung, die mit Schauspiel, Tanz, Musik, Figuren- und Schattenspiel einen faszinierenden Mix bot. Als Kulisse diente ein riesiges, blütenweißes Bett, das geradezu zum Hineinkuscheln einlud. Hier präsentierten die beiden Schauspielerinnen Isabelle Guidi und Sophia Müller die Geschichte von Schlafittchen, der kleinen Prinzessin aus Schlummerland, wo der gute Schlaf als das Wichtigste und Schönste gilt.

Doch Schlafittchen hat nachts schlimme Albträume, kein Mittel und kein Arzt im Land können ihr helfen. Also muss der König hinaus in die Welt und Hilfe suchen. Nach einer langen Reise und vielen Stationen trifft er auf das Traumfresserchen, das am liebsten Albträume frisst. Mit seiner Hilfe schafft er es, die bösen Träume zu vertreiben und die Prinzessin kann wieder selig schlafen. Mit viel Fingerspitzengefühl und wunderbarer Mimik schlüpften die beiden ausgebildeten Schauspielerinnen Guidi und Müller in die unterschiedlichsten Rollen, sie sangen und musizierten mit Akkordeon und Ukulele und bezogen die Kinder mit Fragen immer wieder in ihr Spiel mit ein.