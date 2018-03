Das Frühjahr kommt farbenfroh daher

Bei der traditionellen Hausmodenschau hat das Modehaus Langer am Samstag die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode vorgestellt. Sechs professionelle Models zeigten bei drei sehr gut besuchten Vorführungen, was modisch im Trend liegt.

Pullover, Blusen und Jacken in Erd- und Pastellfarben bleiben in diesem Sommer im Schrank. Stattdessen ist Mut zur Farbe gefragt. Kräftiges Tintenblau, leuchtendes Rot, sattes Grün und Sonnengelb werden mutig mit der neuen Trendfarbe Pink kombiniert, am besten in floralen Mustern mit kunterbunten Blüten, Blättern und Palmen. Den romantischen Blumenlook, „ein Muss in jedem Kleiderschrank“, so Sonja Langer bei der Präsentation, ergänzen Volants, Schößchen und Rüschen. Sie sind an Ärmeln, Rocksaum, Taille und Fuß, der in diesem Sommer in buntgemusterten Socken und in einem Schuh in Weiß oder Metallic steckt, zu finden.

Leichte Kleider und Blusen aus feiner Spitze ergänzen den Romantik-Look und Pailletten, Swarovski-Steine und Strass sorgen für den rechten Glitzereffekt. Ein Mix quer durch den Kleiderschrank liegt nicht nur bei den Farben im Trend, sondern auch bei den Materialien und Mustern: Hosen mit farblich abgesetzten Galantstreifen, eine Anlehnung an den Joggingstyle, oder legere Chinos werden zu glänzendem Satin getragen, Denim zu eleganten Blusen im Carmenstil oder Kleidchen im Lingerielook zum Parka.

Silberne Trenchcoats als Blickfang

Auch für kühlere Tage haben sich die Designer etwas Neues einfallen lassen: schenkelumspielende Gehröcke, federleichte Funktionsjacken, kleine Jäckchen im Chanelstil und silbern glänzende Trenchcoats sind der modische Blickfang dieses Sommers. Dazu dürfen die Accessoires wie Handtasche, Schal und Gürtel nicht fehlen.

Dass auch die etwas molligere Frau nicht auf schicke Mode verzichten muss, zeigten zwei Modells, die große Größen trugen. Vor der Herrenmode machen die Blumen übrigens ebenfalls nicht halt. Der modebewusste Mann trägt Hemden mit Blütenmuster, das sich im Kragen wiederholt, dazu bequeme Hosen und einen sommerlichen Jerseyblazer oder eine Weste.

Viel Applaus und bewundernde Blicke gab es für die Models bei den letzten Durchgängen, in denen sie elegante Festtagsmode vom Kleid für besondere Anlässe bis zur Ballrobe präsentierten. Am Ende verlosten die Langers Einkaufsgutscheine und luden die Besucher dazu ein, gleich selbst die neue Mode anzuprobieren.