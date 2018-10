Comedian Marcus Jeroch gastiert in Aach-Linz

Marcus Jeroch gastiert am Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Schreinerei Frickinger im Pfullendorfer Ortsteil Aach-Linz. Ein bisschen sieht er aus wie ein zerzauster Albert Einstein, doch so wie letzterer eine Koryphäe auf dem Gebiet der theoretischen Physik war, ist Marcus Jeroch eine herausragende Erscheinung in der deutschen Comedy-Szene.

Er ist ein wahres Entertainment-Genie, das singt, jongliert und freche Wortwitze präsentiert. Sobald sich der Vorhang hebt, fegt und wirbelt das durchgeknallte Energiebündel harlekinesk über die Bühne und wirft dabei nicht nur mit Bällen, sondern auch mit verschachtelten Satzkonstruktionen und abstrusen Neologismen um sich.

So wie er mit Worten hantiert, könnte man meinen, die Muse habe ihn nicht nur berührt, sondern ihm mit einem wilden Zungenkuss vollständig den Kopf verdreht. Doch wer sich auf ihn einlässt, dem eröffnen sich völlig neue, wenn auch wahrlich schräge Perspektiven auf die Dinge und dem kann es gelingen, sich der Absurdität des Lebens bewusst zu werden. Charmant durchgeknallter Nonsens und tiefgründige, bis hin zu philosophischen Reflexionen über den Sinn und Unsinn unseres Daseins. Wer bei Marcus Jeroch live dabei ist, der darf sich auf eine extravagante Show der gepflegten Albernheit und auf eine Huldigung des banalen Blödsinns freuen. Denn wie einst schon der große Albert Einstein formulierte: „Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher.“

Der Auftritt findet in der Schreinerei Rainer Frickinger, Birkenösch 10, in Pfullendorf Aach-Linz statt. Einlass ist um 19.30 Uhr – der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es bei der Tourist-Information Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/251131.