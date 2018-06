Chor probt hoch konzentriert Klassisches und Modernes

„Lunalunalu, donnadonnado, mimimimimi“: Im großen Saal des Stadtmusikforums wird fleißig und hoch konzentriert geprobt. Erst nach dem Einsingen gibt Chorleiter Rainer Kempf den 60 Frauen und Männern des Gesangvereins das Zeichen, sich zu setzen. Es geht eng zu im Saal. Stühle werden aus anderen Räumen zusammengetragen. Nur ausnahmsweise proben die Männer und Frauen, die sonst getrennt voneinander singen, gemeinsam. Für Samstag, 19. Dezember, lädt der Chor, der in diesem Jahr auf 160 Jahre Vereinsgeschichte zurückblickt, zum Weihnachtskonzert ein.

Vieles hat man von den Männern und Frauen in den vergangenen Jahren gehört: Musicals in der Stadthalle, Schlager im Parkhaus, Klassisches mit professionellen Gesangssolisten und ein gemeinsames Konzert mit der Stadtmusik. Auch traditionelle Kirchenmusik und die Carmina Burana trugen sie vor. Aber ein Weihnachtskonzert war schon länger nicht mehr dabei.

„Transeamus usque Bethlehem“, eine schlesische Pastorella, die auf Domkapellmeister Joseph Ignaz Schnabel zurückgeht und im Zweiten Weltkrieg aus dem belagerten Breslau in den Westen gerettet werden konnte, wird an diesem Abend als erstes geprobt. Zunächst das Tenorregister, dann der Bass und schließlich alle Männerstimmen gemeinsam singen die Tonfolgen, bevor auch die Frauen einfallen. „Es heißt nicht transejamus, sondern transeamus“, sagt Rainer Kempf. Er will das Publikum mit einem perfekten Konzert erfreuen. Dazu gehört eben auch die richtige Aussprache der lateinischen Wörter.

Kempf hat ein ansprechendes Programm aus klassischer und moderner Weihnachtsmusik zusammengestellt. Klassiker wie das Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller mit bekannten Liedern wie „O Heiland reiß die Himmel auf“ oder „Es ist ein Ros’ entsprungen“ werden ebenso zu Gehör gebracht wie das „Angels Carol“ des Zeitgenossen John Rutter, das beschwingte „Mary’s Boychild“ oder der „Wham“-Pophit „Last Christmas“.

Musikalisch begleitet und verstärkt wird der Chor von Peter Frick-Brokamp am Klavier und Johannes Ott am Keyboard sowie einem halben Dutzend Sängerinnen und Sängern aus Göggingen.

Das Weihnachtskonzert des Gesangvereins findet am Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtkirche St. Jakobus statt. Karten im Vorverkauf gibt es zu zwölf Euro für einen Platz im Mittelschiff oder zu zehn Euro für einen Platz im Seitenschiff beim Linzgau-Reisebüro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 beziehungsweise zwölf Euro.