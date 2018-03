Charlotte Zoller bleibt den Mittwochswanderungen treu

Die Freunde der Mittwochswanderungen mit Charlotte Zoller können aufatmen: Auch wenn sie in dieser Saison nicht jede Tour begleiten wird, bleibt sie den regelmäßigen Ausflügen in die Region erhalten. Davon, dass das Angebot nicht mehr im neuen Programm der Ferienregion Nördlicher Bodensee auftauchen wird, sollten sich interessierte Wanderfreunde also nicht irritieren lassen. „Ich koordiniere weiterhin die Termine, kümmere mich um die Veröffentlichung und bin auch weiterhin dabei – nur eben nicht jedes Mal“, sagt Zoller.

Im August 2016 hatte Charlotte Zoller ihren Mittwochswanderern einen gehörigen Schrecken eingejagt. „Es ist vielleicht die letzte Saison für mich“, sagte sie damals der „Schwäbischen Zeitung“. Die Reaktionen ihrer Wanderfreunde ließen nicht lange auf sich warten. „Viele haben gesagt: Du kannst uns doch nicht hängen lassen“, berichtet Charlotte Zoller heute. Auch deshalb habe sie sich dazu entschlossen, den Mittwochswanderungen treu zu bleiben.

Diese sind in Pfullendorf seit 29 Jahren eine Institution. „Bislang war ich jeden Sommer fest engagiert – von Mai bis Oktober“, sagt Charlotte Zoller. Jetzt wolle sie allerdings ein bisschen flexibler werden. So gehe ihre Schwiegertochter, die in Stuttgart wohnt, nach der Geburt ihres Kindes inzwischen wieder arbeiten. Charlotte Zoller passt deshalb hin und wieder auf den Nachwuchs auf. „Ich möchte natürlich auch für meinen Sohn, meine Schwiegertochter und mein Enkelkind da sein“, sagt die 79-Jährige.

Für die Mittwochswanderungen hat sich Charlotte Zoller deshalb Unterstützung ins Boot geholt. „Es gibt viele Teilnehmer, die inzwischen zu den Stammwanderern gehören“, sagt sie. „Diese können sich ja auch mal ein Ziel aussuchen und eine Tour begleiten.“ Sie selbst übernehme weiterhin die Organisation – auch wenn sie nicht jedes Mal als Wanderführerin dabei ist. Die Termine für die Wanderungen im Mai wolle sie in den kommenden Wochen bekannt geben. „Zum Auftakt steht meistens eine Blütenwanderung auf dem Programm“, sagt Zoller.

Kurzfristige Veröffentlichung

Im „Ferienmagazin“ der Ferienregion Nördlicher Bodensee – das dieses Mal erstmals den Titel „Freizeit-Tipps“ tragen wird – werden die Mittwochswanderungen aber trotzdem fehlen. „Weil es öfter eine Vertretung für Frau Zoller geben wird, haben wir für das Heft dieses Mal auf die Mittwochswanderungen verzichtet“, sagt Ulrike Schwichtenberg, Geschäftsführerin der Ferienregion. „Stattdessen kündigen wir die einzelnen Wanderungen in dieser Saison lieber weiterhin detailliert, aber dafür kurzfristiger an.“

Das Magazin mit den Freizeit-Tipps soll kurz nach Ostern erscheinen. „Der Aufbau ist grundsätzlich gleich geblieben“, sagt Ulrike Schwichtenberg. Inhaltlich werde vor allem die neue „Räuberbahn“ eine wesentliche Rolle spielen.