„Charakter der Mannschaft stimmt“

Am Samstag (20 Uhr, Jahnhalle) startet Handball-Landesligist TV Pfullendorf mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Handball-Union Freiburg in die neue Saison. Offizielles Saisonziel der Linzgauer ist ein Platz unter den ersten Fünf. Intern aber wird ja spätestens seit der Verpflichtung von Trainer Arno Uttenweiler 2016 mit dem Aufstieg in die Südbadenliga geliebäugelt. „Wer irgendwo im Mittelfeld mitspielen will, braucht mich nicht zu holen“, machte Uttenweiler, der schon beim TSB Ravensburg, dem TSV Bad Saulgau und der TG Biberach erfolgreich arbeitete, bei seiner Verpflichtung Ansprüche und Selbstverständnis deutlich. Nach seiner ersten Saison stand dann im April ein vierter Platz. Das war ein wenig mehr als ein Mittelfeldplatz, aber auch ein bisschen weniger als ein Spitzenrang.

Der soll und könnte nun in dieser Saison erreicht werden. Der Meister steigt direkt auf, der Vizemeister spielt die Aufstiegsrelegation. Von der Infrastruktur betrachtet wäre der TVP schon reif für die Südbadenliga - doch für gutes Management und tolle Zuschauerzahlen gibt’s eben keine Punkte. Die müssen Hoan Luu Duc & Co. schon selbst holen.

Leichter wird es für den TVP im Vergleich zum Vorjahr allerdings eher nicht. Denn die Linzgauer werden jetzt ligaweit als Spitzenmannschaft wahrgenommen. Außerdem sind mit Oliver Robottka (beruflich bedingt) und Lars Michelberger (zu A-Jugendbundesligist HSG Konstanz) zwei ganz wichtige Spieler von Bord gegangen. Sebastian Single kehrte zwar zurück nach Pfullendorf, ist aber nach einer Schulter-Operation frühestens zu Beginn der Rückrunde im Januar wieder einsatzbereit. Mit Nico Sugg und Dominik Blocherer stießen zwei hoffnungsvolle Talente aus der A-Jugend zum Kader der ersten Mannschaft.

Und die Landesliga ist stärker geworden: „Die Liga hat sich qualitativ enorm verbessert“, sagt Arno Uttenweiler, „denn die Aufsteiger strotzen vor Selbstvertrauen.“

Als Topfavoriten auf den Titel hat Uttenweiler den TV Herbolzheim und den TV Ehingen auf dem Zettel. „Aber auch mit der HU Freiburg muss man rechnen“, so der Coach, der eine intensive und abwechslungsreiche Vorbereitung mit seinem Kader hinter sich gebracht hat, deren Höhepunkt das Freundschaftsspiel Ende gegen Branchenriese Rhein-Neckar Löwen vor rund 1000 Zuschauern in der Stadthalle war. Mal gegen die Topstars der deutschen Handballszene auf der Platte gestanden zu haben, könnte den TVP’lern vielleicht auch Selbstvertrauen gegeben haben, um in kritischen Landesligaspielphasen ein ruhiges Handgelenk zu bewahren...

Glaubt auch Arno Uttenweiler: „Solche Erfahrungen bringen dich weiter. Die Spieler sind aber auch losgelöst von diesem Highlight ein Jahr reifer geworden. Und der Charakter der Mannschaft stimmt. Deshalb können wir auch sicherlich wieder einige Topfavoriten ärgern.“

Der 1. Spieltag: Sa., 23. September (20 Uhr): SG Rielasingen/Gottmadingen - TV Ehingen (18 Uhr), HU Freiburg - TV Pfullendorf, SG Gutach/Wolfach - HSG Freiburg, HSG Mimmenhausen/Mühlhofen - TuS Steißlingen II; So., 24. September (16.30 Uhr): TuS Oberhausen - HSG Dreiland, TuS Ringsheim - TV Herbolzheim