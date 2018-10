Buntes Programm zieht viele Besucher an

Schnäppchen-Angebote der Einzelhändler und das sonnige Herbstwetter haben am Sonntag viele Besucher in die Pfullendorfer Altstadt und ins Seepark-Center gelockt. Anlass war der „Pfullendorfer Herbst“ der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt. Eingebunden in die Veranstaltung war ein verkaufsoffener Sonntag. Die Menschen drängten sich nicht nur in der Altstadt durch die Straßen, sondern waren auch zahlreich in den Einkaufszentren an der Peripherie unterwegs, sodass die Parkplätze rund um die Innenstadt und draußen vor den Toren der Stadt voll belegt waren.

Mittelpunkt der Veranstaltung war allerdings der Marktplatz. Dort hatte die WIP eine große Showbühne aufgebaut, auf der den ganzen Nachmittag über Vorführungen stattfanden. Die Moderation übernahm Karlheinz Fahlbusch. Das Sportcenter Barz war mit seinem Trainingsprogramm „Worldjumping“ ebenso dabei wie die Seniorentanzgruppe oder die Bauchtanzgruppe der Kinder- und Jugendkunstschule. Außerdem wurden die Seifenkisten vorgestellt, die beim Stadtjubiläum in zwei Jahren an den Start gehen sollen. Das historische Kinderkarussell ließ Kinderaugen glänzen.

Niemand muss hungrig bleiben

Gerade recht waren da die Straßencafés am Marktplatz, die zum gemütlichen Verweilen bei Kaffee und Kuchen verführten. Herzhaftes gab es natürlich auch. An zahlreichen Ständen entlang der oberen und unteren Hauptstraße wurden Speisen angeboten und der ein oder andere nutzte den Tag zu einer Stippvisite bei der neuen Barfüßer-Hausbrauerei im ehemaligen Bahnhof, sodass niemand hungrig über den „Pfullendorfer Herbst“ schlendern musste.

Wer sich ausreichend gestärkt hatte, zog weiter in die Stadtbücherei, die zum Tag der offenen Tür mit Bücherflohmarkt einlud, zum Hechtbrunnen, wo der Sozialverband VdK bei seinem Flohmarkt Raritäten und Schnäppchen anbot, oder zu den noblen Limousinen, die auf der unteren Hauptstraße ausgestellt wurden. Ein weiterer Anziehungspunkt war das Norma-Parkhaus, bei dem nicht nur eine Miniatureisenbahn ihre Runden drehte, sondern auch die Kutsche startete, die mit zwei Pferdestärken zwischen Innenstadt und Seepark-Center verkehrte. Wer schneller vorankommen wollte, wählte den historischen Postbus aus der Schweiz. Den mühsam gefundenen Parkplatz musste jedenfalls keiner verlassen, um an alle Veranstaltungsorte zu gelangen.

Turbulent ging es auch in den Geschäften zu, denn die Besucher nutzten den verkaufsoffenen Sonntag ausgiebig dazu, um mit der ganzen Familie einkaufen zu gehen. Herbstliches war gefragt, aber auch alles, was die Einzelhändler speziell für diese Veranstaltung an Schnäppchen bereit hielten. Auch das Stadtspiel für drei Generationen des VdK wurde gut angenommen. Im Frühjahr hatte es noch wegen des Mangels an Teilnehmern ausfallen müssen. „Wir haben dieses Mal richtig viele Teilnehmer“, sagte Siegfried Tobey, der nicht nur die Teilnehmerlisten verwaltete, sondern auch den einen oder anderen Tipp bei der Beantwortung der teilweise doch sehr kniffligen Fragen rund um die Stadt und ihre Geschichte gab.