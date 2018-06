Bundeswehr und Stadt schlagen „Staufer-Kaserne“ vor

Geht es nach der Stadtverwaltung und der Bundeswehrführung vor Ort, soll die Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne in Staufer-Kaserne umbenannt werden. Das gab Peter Seidenspinner, Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, am Montag bei einem Besuch des verteidigungspolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, bekannt.

„Wir haben den Vorschlag in enger Abstimmung mit der Stadt auf dem dafür vorgesehenen Dienstweg nach oben gemeldet“, sagte Seidenspinner. „Wir haben gehofft, dass wir es vielleicht noch in meiner Zeit lösen können, aber im Moment sieht es nicht danach aus.“ Seidenspinner wird am Freitag, 21. Juni, das Kommando an Oberst Thomas Schmidt übergeben und in den Ruhestand gehen. Mit einer Entscheidung über die Umbenennung der Kaserne rechnet Seidenspinner in der zweiten Jahreshälfte.

Rainer Arnold hatte die Pfullendorfer Kaserne bereits 2000 und 2007 besucht. Gestern lag ihm vor allem der Austausch mit Soldaten und Personalvertretern am Herzen. „Die Fähigkeiten, die hier ausgebildet werden, werden bedeutender werden“, sagte Arnold. Pfullendorf werde für die Bundeswehr deshalb auch in Zukunft ein wichtiger Standort sein. Militärische Szenarien würden in Zukunft hauptsächlich darauf ausgerichtet sein, durch Beratung und Ausbildung lokale und regionale Sicherheitsarchitekturen zu stärken. Ein Aspekt sei die Ausbildung von Spezialkräften in Afghanistan auch nach dem Rückzug der Bundeswehr, der für das kommende Jahr geplant ist. „Man kann Entwicklungshelfer und die Mitarbeiter internationaler Organisationen nicht in ihrem Tresorraum sitzen lassen, wenn sie gefährdet sind“, sagte Arnold. „Man braucht militärische Fähigkeiten, um solche Menschen zu evakuieren.“

Für den Fall, dass die SPD nach der Bundestagswahl in Regierungsverantwortung komme, kündigte Rainer Arnold an, einzelne Punkte der Bundeswehrreform noch einmal zu überprüfen. „Wir hätten auch nicht mehr Geld, auch wir müssten sparen“, sagte Arnold. „Es würde sich aber lohnen, noch einmal genau nachzurechnen, ob Entscheidungen dabei sind, die im Endeffekt sogar teurer werden.“ Er sei allerdings dagegen, eine neue große Reform in Angriff zu nehmen, sagte Arnold. „Stattdessen sollte man Ruhe in den Betrieb Bundeswehr bringen. Die Stimmung dort ist in der Tendenz wirklich nicht gut.“

Auf konkrete Standorte wollte sich Arnold nicht festlegen lassen. „Es schmerzt mich aber schon, dass man den Namen Stauffenberg, den man bei der Bundeswehr in der neuen Tradition so hoch hält, relativ achtlos behandelt hat. Das halte ich für äußerst unglücklich“, sagte Arnold. Die 1957 erbaute Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen soll bis zum Jahr 2017 aufgegeben werden. So sieht es das Stationierungskonzept vor, das Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) 2011 vorgestellt hatte.