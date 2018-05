Bundeswehr beteiligt sich am Girls’ Day

Das Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne hat sich erstmals am bundesweiten „Girls’ Day“ beteiligt.

Acht Mädchen bekamen dabei Einblicke in das Leben und die Ausbildung der Soldaten. Außerdem wurden ihnen die Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr vorgestellt – beispielsweise zum Elektrotechniker, Logistiker, Kfz-Mechatroniker oder Mechaniker. Die Schülerinnen informierten sich über die Ausrüstung der Soldaten und ihre Unterkünfte. In einem Transall-Flugzeugrumpf legten die Mädchen selbst einen Fallschirm an. Zum Abschluss stellten sie am 15 Meter hohen Ausbildungsturm ihre Fähigkeiten im Klettern unter Beweis. „Der Tag war echt cool und sehr interessant“, sagte eine der Teilnehmerinnen am Ende. „So habe ich mir die Bundeswehr nicht vorgestellt.“