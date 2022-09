Bürgermeisterkandidaten für Pfullendorf stehen fest

Bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagabend in Pfullendorf sind die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 23. Oktober bekannt gegeben worden. Demnach gehen Ralph Gerster, Bürgermeister der Gemeinde Herdwangen-Schönach, sowie drei bislang unbekannte Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Thomas Kugler: Patricia Anastasia Habib Celédon, Samuel Johannes Speitelsbach und Markus Bezikofer.

Bürgermeister der Nachbargemeinde kandidiert

Der 51-jährige Ralph Gerster ist Verwaltungswirt und seit zwölf Jahren Bürgermeister von Herdwangen-Schönach. Bereits vor der offiziellen Stellenausschreibung hatte er den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde über seine Absicht informiert, die Nachfolge von Thomas Kugler anzutreten.

Betriebswirtin bewirbt sich als einzige Frau

Patricia Anastasia Habib Celédon, Jahrgang 1969, hat einen spanischen Pass und lebt in Pfullendorf. Sie ist Betriebswirtin und arbeitet beim Landratsamt Sigmaringen, wo sie hauptsächlich als Rückkehrberaterin für Flüchtlinge tätig ist.

Kandidat in mehr als 100 Gemeinden

Weil seine Bewerbung sehr früh einging, steht Samuel Johannes Speitelsbach aus Ravenstein bei Bad Mergentheim an erster Stelle auf dem Wahlzettel. Der 36-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren in mehr als 100 Gemeinden in Baden-Württemberg um das Amt des Bürgermeisters beworben, darunter auch im Oktober 2019 in Illmensee.

Maschinenbauingenieur scheiterte 2016 in Scheer

Eine weitere Bewerbung war wenige Stunden vor Abgabeschluss von Markus Bezikofer aus Königseggwald eingegangen. Der 44-jährige Maschinenbauingenieur hatte sich bereits 2016 in Scheer um das Amt des Bürgermeisters beworben und erhielt damals bei acht Bewerbern 4,6 Prozent der Stimmen.

Eine fünfte Bewerberin, die ihre Bewerbung als erste abgegeben hatte, zog diese später wieder zurück. Die Bürgermeisterwahl in Pfullendorf findet am 23. Oktober statt, eine eventuell erforderliche Neuwahl am Sonntag, 6. November. Der Wechsel im Amt ist für den 14. Januar geplant. Die städtische Kandidatenvorstellung ist auf Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle terminiert.