Brunnenfest in veränderter Form

Der Gesangverein Pfullendorf will auch dieses Jahr sein Brunnenfest am Sonntag, 10. Juni, auf dem Marktplatz ausrichten. Das hat die Vorsitzende Irmine Felix auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Hinter dem Brunnenfest stand ein Fragezeichen, weil das Restaurant Deutscher Kaiser Ende Mai schließt. Der Gesangverein nutzt seit vielen Jahren die Räume des Restaurants. Irmine Felix gab im Gespräch mit der SZ außerdem bekannt, dass sie bei der Hauptversammlung am Samstag ihr Amt als Vorsitzende abgeben wird.

Die baldige Schließung des Restaurants Deutscher Kaiser, dessen Räume den Mitgliedern von den Gastronomen Sonja und Paul Woerz zur Verfügung gestellt wurden, wirkt sich auch auf den Gesangverein aus. „Wir haben dort vor allem das Essen im Kühlraum lagern, aber auch die übrigen Räume nutzen können. Das war schon praktisch“, sagt Irmine Felix, die bedauert, dass der Deutsche Kaiser beim Brunnenfest bereits geschlossen ist.

Alle Möglichkeiten prüfen

Aber der Vorstand des Gesangvereins hatte sich Gedanken gemacht, in welcher Form des Brunnenfest trotzdem stattfinden kann. Schnell waren sich die Vorstandsmitglieder einig, das Brunnenfest nicht ausfallen zu lassen. Und auch der Veranstaltungsort stand nicht zur Diskussion. „Schließlich ist es ja das Brunnenfest“, so Felix. Wie genau das Brunnenfest 2018 aussehen soll, ist noch unklar. Jedenfalls werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft. „Wir suchen nach einer geeigneten Lösung“, ergänzt Felix. Derzeit sieht es danach aus, dass die Speisekarte reduziert wird. Vor allem die beliebten Maultaschen von Paul Woerz werden aller Voraussicht nach von der Speisekarte gestrichen.

Laut Felix ist es durchaus möglich, „dass andere Essensanbieter mit ins Boot geholt werden“. Heißt: Ein Döner-Stand, ein Pizza-Stand oder ein Imbisswagen sind nicht ausgeschlossen. Der Gesangverein will in den nächsten Wochen weitere Gespräche führen und alle Möglichkeiten ausloten. Die Mitglieder werden dennoch Mittagessen an die Bevölkerung verkaufen, um mit den Einnahmen ihren Verein finanzieren zu können.

Beim Brunnenfest treffen sich hauptsächlich zur Mittagszeit zahlreiche Bürger, um dort zu essen und gleichzeitig den Verein zu unterstützen. „Es wird also ein Brunnenfest geben. Nur die Organisation wird eine andere sein“, sagt Felix, die damit alle Pfullendorfer beruhigen kann, die wegen der Schließung des „Deutschen Kaisers“ mit einer Absage des Brunnenfests gerechnet hatten.

Bei der Hauptversammlung müssen die Mitglieder einen Nachfolger von Irmine Felix suchen, die ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung stellt. Seit 2008 führt sie den Verein. „Mit 70 Jahren darf man auch mal aufhören“, so Felix, die im Vorfeld der Hauptversammlung ihre Fühler nach einem Nachfolger ausgestreckt hatte und ein Mitglied gefunden hat, dass offensichtlich bereit ist, als Vorsitzender zu kandidieren. Einen Namen wollte Felix aber noch nicht nennen.

Die Hauptversammlung des Gesangvereins Pfullendorf ist heute, 3. Februar, um 20 Uhr im Restaurant Deutscher Kaiser.