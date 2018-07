Brisant: Diese Diskussion ist ein heißes Eisen

Selbstredend lebt natürlich jeder von uns in dieser Stadt und Umgebung mit Menschen mit einem „Handicap“ – wie es im Angloamerikanischen „politisch-korrekt“ bezeichnet wird – ganz „normal“ zusammen. Inwieweit diese oft formulierte Selbstbeschreibung einer Selbsttäuschung aufsitzt, andererseits Behinderteneinrichtungen ein Wirtschaftsfaktor darstellen und nicht zuletzt ein Zusammenleben einfach so, schlicht das „normale“ Leben darstellen – diesen Fragen geht das Podiumsgespräch „Wieviel Behinderung verträgt eine Stadt? Denkanstöße, Chancen und Visionen?“ nach, das heute um 20 Uhr den Anfang für den Pfullendorfer Kulturherbst setzt. Unmittelbarer Anlass ist natürlich auich ein freudiges Ereignis: Die Dorfgemeinschaft Lautenbach feiert ihr 40-jähriges Jubiläum.

Bei einem Redaktionsgespräch holt Veranstalter André Heygster erst einmal tief Luft – ein kleiner Hinweis, was es da an Missverständnissen im Vorfeld gab, um so ein Thema anzugehen. Dabei ist das eine Frage, die intern so manche Verwaltung einer Gemeinde oder Stadt bewegt, wenn eine bestehende Einrichtung einer weitere Wohngruppe einrichten will oder weil das Umfeld stimmt, ein Neunatrag einer anderen Einrichtung kommt. „Andererseits sind die Wirtschaftsfaktoren“, verweist Heygster etwa auf Mariaberg in Gamertingen oder vor der Haustür in Pfullendorf auf die Dorfgemeinschaft Lautenbach, immerhin der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Herdwangen-Schönach.

Heygster weist noch auf einen ganz anderen Aspekt hin: „Die UN-Menschenrechtskonvention geht in einem Bericht von 2008 alein für die Bundesrepublik von zehn Millioenn Betroffenen aus“, so heygster. Angesichts des demografischen Wandels werde diese Zahl aber weiter zunehmen. Wie so oft, liefert eine leise Änderung der Sprache die Richtung, wo’s lang geht: heute spricht niemand mehr von Integration, statt dessen geht es um „Inklusion“ –

Bei der Diskussion am Samstag, 10. September, diskutiert André Hegster mit Rebecca Müller und Reinhard Küst von der Dorfgemeinsachaft Lautenbach. Am Sonntag, 11. September, präsentieren sich die Lautenbacher Werkstätten in leerstehenden Geschäften der Pfullendorfer Innenstadt und zeigen, wie und welche hochwertigen Produkte bei ihnen hergestellt werden. Als rahmenprogramm findet auf dem Marktplatz ab 11.15 Uhr ein gemeinsames Konzert von „Chips & Flips“ und der Lautenbacher Blaskapelle statt. Der Tag ist gleichzeitig „Bodo-Erlebnistag“.