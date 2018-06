Brandmelde-Alarm: DRK rückt zur Stadthalle aus

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist am Montagnachmittag zu einem Brandmelde-Alarm in der Stadthalle am Jakobsweg in Pfullendorf ausgerückt.

Wie Bereitschaftsleiter Mathias Werz am Dienstag mitteilte, wurde glücklicherweise aber niemand verletzt. Brandursache soll ersten Erkenntnissen zufolge der technische Defekt an einer Leuchte ein der Stadthalle gewesen sein. Das Rote Kreuz wurde gegen 15.30 Uhr zur Halle gerufen. Bereits bei Ankunft der zwei Fahrzeuge mit insgesamt sechs ehrenamtlichen Helfern hatten alle Schüler das Gebäude verlassen können. Nach rund einer Stunde rückten die Helfer wieder ab.