Blutspende mit veränderten Rahmenbedingungen wegen Corona

Der Parkplatz der Zehn-Dörfer-Halle in Wald ist am Montagnachmittag belegt, die Sonne scheint und vor der Halle stehen mehr als ein Dutzend Menschen mit großem Abstand zueinander.

Sie alle haben ein Ziel: Sie wollen in das Innere der Halle, um Blut zu spenden. Doch während der Corona-Krise ändern sich auch hier die Abläufe.

Dieser Tage wird das Rote Kreuz von Sicherheitspersonal unterstützt. Ein Mann mit Klemmbrett, Warnweste und Mundschutz ruft die Personen vor der Halle nach und nach zum Eingang.

Direkt hinter der Tür wird mit einem Thermometer die Körpertemperatur des Spendewilligen überprüft. Ist sie nicht erhöht, darf er sich auf einem Stuhl akklimatisieren. Kurze Zeit später erfolgt eine zweite Überprüfung der Temperatur.

Befindet sie sich weiterhin im Normalbereich, kann sich der Spender anmelden. „Durch die Kälte draußen könnte die Temperatur bei der ersten Messung verfälscht sein, deshalb messen wir mindestens ein zweites Mal“, sagt Ronny Spalteholz vom Sicherheitsteam aus Bad Saulgau.

Spende mit Termin

„Wir haben für heute 180 Anmeldungen. Davon sind rund zehn Prozent Erstspender“, erklärt Miriam Fischer, Referentin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Spender mussten sich im Vorfeld des Termins anmelden und haben eine Uhrzeit zugeteilt bekommen, so Fischer.

Ein Umstand, der bei einem Spender gut ankommt: „Mit einer genauen Uhrzeit kann ich meinen Tagesablauf viel besser planen und muss nicht hier vor Ort warten.“

In der Halle ist man überall gewillt, einen Sicherheitsabstand zu halten. Stühle und Betten stehen weiter auseinander, es dürfen sich maximal 60 Personen in der Halle aufhalten, erklärt Fischer.

Den Spendern werden Fragen nach Erkältungs- und Fiebersymptomen gestellt sowie nach Kontakt zu Infizierten oder Personen mit ausstehendem Testergebnis. In einem Risikogebiet darf sich ein potentieller Spender in den vergangenen vier Wochen nicht aufgehalten haben.

Können alle Fragen mit Nein beantwortet werden und gibt ein Arzt vor Ort grünes Licht, kann die Spende von einem halben Liter Blut entnommen werden. Nach der Spende gibt es für Spender momentan keinen Imbiss, dafür dürfen sie sich Schokolade als Dankeschön einstecken.

Das Verlassen der Halle erfolgt über einen separaten Ausgang. Nach 45 Minuten ist alles erledigt. „Das ist in der Tat schneller als in Zeiten außerhalb der Krise“, so Fischer, die von „sehr geduldigen“ Spendern spricht.

Vertrauen in das Personal

Mit Angst scheint an diesem Mittag niemand gekommen zu sein. Ein Spender sagt: „Ich war schon öfter bei der Blutspende. Wieso sollte ich jetzt nicht gehen? Wenn jemand weiß wie sicher gearbeitet wird, dann das Personal hier“.

Auch ein weiterer Spender gibt zu verstehen, „keine Bedenken und keine Sorgen“ hinsichtlich des Spendens und des Aufenthalts in der Halle zu haben. Wer keinen Termin vereinbart hat, kann trotzdem spenden, so Fischer.

„Heute sind sicher 20 bis 30 Menschen ohne Anmeldung hier. Die müssen dann leider etwas länger vor der Halle warten“, erklärt die Referentin. Mit den Spenderzahlen sei sie zufrieden, auch wenn man in Wald schon an die 300 Spender an einem Tag gehabt hätte.

An einen Einsatz wie diesen habe Spalteholz noch vor wenigen Wochen nicht gedacht, erklärt er. „Normalerweise werden wir ja als Sicherheitskräfte für Veranstaltungen wie Konzerte gebucht“, sagt Spalteholz.

Nun werde man eben nicht an der Clubtür, sondern an anderer Stelle gebraucht. „Wir wurden extra vom Katastrophenschutz unter anderem in Sachen Hygiene geschult“, erklärt der Sicherheitsfachmann und sagt zudem, dass er mit seinen Mitarbeitern geholfen habe, im Vorfeld der Spende alles aufzubauen, um die vornehmlich älteren Ehrenamtlichen des DRK zu entlasten.

Auch wenn es um Zusammenhalt in dieser Situation geht, sorgt er an diesem Mittag für Abstand.

Zahlen und Fakten zur Blutspende