Blitz legt Stromversorgung lahm

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochnachmittag die Stromversorgung des Geigerhofes bei Walbertsweiler lahmgelegt, teilt die Polizei mit. Gegen 15 Uhr schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Gebäude ein. Kurz nach dem Einschlag krachte es kräftig. Der Stromverteiler explodierte förmlich, auf dem Scheunendach im Bereich der Photovoltaikanlage qualmte es. Infolge der Überspannung wurden das hausinterne Stromnetz und die Photovoltaikanlage beschädigt. Es dürfte ein Schaden in Höhe von mindestens 40 000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit wurde die Feuerwehr verständigt, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte. Der von einem der Bewohner erkannte Qualm auf dem Scheunendach erwies sich bei näherer Betrachtung der Örtlichkeit als Wasserdampf. Zu einem Brandgeschehen kam es nicht.