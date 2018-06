„Bläserklasse ist unser großes Steckenpferd“

Die Hector-Kinderakademie der Stadt Pfullendorf stellt sich und ihre Arbeit am Sonntag, 6. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr in der Stadthalle am Jakobsweg vor. Im Interview mit Redakteur Volker Knab erläutert die Pfullendorfer Akademie-Leiterin Heike Müller die Arbeit der Hector-Kinderakademie. Mit finanziellen Mitteln aus der Hector-Stiftung II werden in diesen Einrichtungen Kinder gezielt gefördert. Im Landkreis Sigmaringen ist ein Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen Bereich in Bad Saulgau angesiedelt, der andere in Pfullendorf liegt im musisch-kreativen Bereich. Aber nicht nur.

SZ: Wie kommt ein begabtes Kind in die Hector-Kinderakademie?

Müller: Die Kinder werden von den Schulen durch die jeweiligen Klassenlehrer vorgeschlagen. Das ist ein Kriterium, das uns Hector vorgibt.

SZ: Wie groß sind die Klassen?

Müller: Maximal zehn Kinder. In der Regel bestehen die Klassen aber aus sechs Kindern. Da findet eine maximale Förderung statt.

SZ: Woher kommen die Lehrer?

Müller: Wir haben als Kooperationspartner neben unseren eigenen Lehrern etwa Dozenten vom Seminar aus Albstadt. Wir haben für Chinesisch eine in China diplomierte Chinesisch-Lehrerin. Im Wirtschaftsbereich haben wir eine Kooperation mit Geberit. Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch und die Volksbank Pfullendorf unterstützen uns. In dieser Hinsicht freuen wir uns über neue Angebote.

SZ: Was hat Geberit mit der Hector-Akademie der Stadt Pfullendorf zu tun? Ist die nicht nur für den musischen Bereich zuständig?

Müller: Natürlich liegt bei uns in Pfullendorf der musisch-kreative Schwerpunkt. Aber wir sind dazu angehalten, auch in den anderen Bereichen etwas zu tun. Und das tun wir. So sind wir beispielsweise in Kontakt mit der Firma Escad oder Kramer. Wir versuchen die Industrieunternehmen mit einzubinden, um den Kindern ein entsprechendes Angebot schnüren zu können. Aber wir sind keine Konkurrenz zum Angebot der Hector-Akademie in Bad Saulgau, sondern sehen unser Angebot im naturwissenschaftlichen Bereich als Ergänzung.

SZ: Sie stimmen die Angebote miteinander ab?

Müller: Ja. Das ist auch wichtig. Allerdings haben wir unseren musischen Schwerpunkt: Musik und Kunst. Wir haben die Bläserklasse, das ist eines unserer großen Steckenpferde. In den Osterferien veranstalten wir einen Schriftsteller-Workshop. Am Sonntag werden die Kinder ihre Ergebnisse vorstellen. Des Weiteren bieten wir in Kooperation mit der Städtischen Galerie und der Jugendkunstschule in Pfullendorf Kreativkurse an.

Das Programm:

14.30 Uhr: Musikalische Eröffnung in der Stadthalle Pfullendorf

Einblick in die Konzeption und Arbeit der Bläserklasse

Thema: Medien und Musik „Emil und die Detektive“

Musikalisches Intermezzo mit dem Percussion-Kurs

Autorenlesung mit Christa Ludwig und Kindern des Schriftstellerworkshops

Einblicke in die Arbeit der Hector-Kinderakademie und des Kreativtags