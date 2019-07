Biker-Festival am Samstag kurz vor der Evakuierung

Um ein Haar hätte das Bikerfestival am Samstagnachmittag abgesagt werden müssen. Dicke und dunkle Wolken am Himmel sorgten beim Organisationsteam bestehend aus Helgi Kolvidsson, Henrik Sigurdson und Thomas Schwerdt für besorgte Gesichter. Schließlich blieb das Wetter doch noch stabil – und das Festivalgelände musste letzten Endes nicht evakuiert werden.

„Die Besucherzahl aus dem vergangenen Jahr können wir in diesem Jahr nicht erreichen“, bilanzierte Schwerdt. Dafür macht er die Wetterlage mitverantwortlich. „Zwischenzeitlich kommen auch viele Besucher zum Festival, die überhaupt kein Motorrad fahren“, so Sigurdson, „die Leute möchten sich einfach von der guten Musik unterhalten lassen“. Und davon gab es genug. Den Auftakt machte Jessica Lynn. Sie wird als „der Country Music‘s shooting Star“ und als Shanias Twains „Nachfolgerin“ gefeiert. Sie ist auf dem Weg sich international durchzusetzen. Bereits am frühen Abend gab es Tanzvorführungen auf der Rasenfläche vor der Bühne, was aufgrund des unebenen Untergrunds nicht ganz einfach gewesen sein dürfte.

Nach Lynn folgte die Gruppe Razzmattazz – die Hard-Rock-Entdeckung der Clubszene. Hier kamen die Fans von AC/DC, ZZTop und Accept voll auf ihre Kosten. Die energiegeladenen Eigenkompositionen haben Hitqualitäten. Eine klasse Hardrock-Band mit ebensolcher Setlist für ein mitgehendes Publikum. Im Anschluss legte die Kris Barras Band nach, eine sensationelle Live-Band mit Blues-Rock aus Großbritannien. Frontman Kris heizt bereits seit einigen Jahren den Rockern kräftig ein. Dabei überzeugt die Band vor allem mit harten Gitarrenriffs, eingehenden Melodien und der unverkennbar rauchigen Stimme ihres Sängers.

Frauen machen sich in der Metall-Szene einen Namen

Mit hohem musikalischen Anspruch brachte Heaven in Hell den Rocksound der 80er-Jahre auf die Bühne. Der Schluss an diesem Abend war den Hells Belles vorbehalten. Sie sind die erste erfolgreiche AC/DC-Tribute-Allgirlband. So haben sie sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht und begeistern europaweit ihre Fans.

Uwe aus Bietigheim kommt jedes Jahr zu den Bikerdays nach Pfullendorf. Er bleibt von Freitag bis Sonntagabend und nächtigt auf dem angrenzenden Campingplatz. „Mir gefällt die familiäre Atmosphäre unter den Bikern und die Stimmung ist sehr relaxed“, erzählt Uwe.

Zahlreiche Händler sorgten zudem für ein facettenreiches Angebot von Schmuck, Lederbekleidung und Tattoos bis hin zu einem Barbier Kupferschmid und vielen, zum Teil außergewöhnlichen Leckereien vom Grill. Ein weiteres Highlight stellte die 90 Kilometer lange Motorradtour dar, an der 250 Biker teilnahmen. Die Ausfahrt führte über Wald, Krumbach, Schwandorf, Worndorf, Beu-ron, Irndorf, Schwenningen, Hausen im Tal, Leibertingen, Thalheim, Heudorf, Meßkirch, Wald wieder zurück nach Pfullendorf.

Bei freiem Eintritt spielten am Sonntag noch einmal Jessica Lynn und Road String Army, bevor es für die Besucher hieß „Thank & see you next year“.