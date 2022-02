Betrunkener verursacht Unfall

Mit einem Atemalkoholwert von etwa zwei Promille hat in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr ein 34-jähriger Seat-Fahrer am Kreisverkehr Franz-Xaver-Heilig-Straße und Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Fahrzeuglenker kam laut Polizei in der Franz-Xaver-Heilig-Straße von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf den dortigen Verkehrsteiler. Hier überfuhr der 34-Jährige ein Verkehrszeichen und kam nach einigen Metern an einem weiteren Verkehrszeichen zum Stehen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Aufgrund des hohen Atemalkoholwerts musste der Unfallverursacher die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 34-Jährigen. Durch den Unfall entstand an dem Seat wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro, der übrige Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.