Betrunkener fährt gegen einen Baum

Ein 42-Jähriger ist am Samstagvormittag betrunken auf der Landesstraße 201 aus Richtung Pfullendorf in Richtung Denkingen gefahren.

Vor dem Kreisverkehr im Unteren Ried verlor er die Kontrolle über seinen Nissan und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum stieß, so die Polizei. Der Wagen des 42-Jährigen schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn und kam auf der Landesstraße zum Stillstand.

Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Wegen ausgelaufener Treibstoffe war an der Unfallstelle die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf im Einsatz. Der Nissan musste abgeschleppt werden.