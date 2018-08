Besucher lassen Geld in Stadt liegen

Mit dem Keep it Real Jam ist die Festivalsaison im Seepark Linzgau in Pfullendorf zu Ende gegangen. Annähernd 20 000 Besucher lösten Eintrittskarten für das Reggae-Festival, die Mallorca-Schlagerparty Seepark 6, die Biker Days und das Musikprob Brass-Festival. Von den Besucherströmen profitieren aber nicht nur die Veranstalter. Gastronomie, Hotels, Tankstellen, Taxiunternehmen oder Supermärkte freuen sich über ein Zusatzgeschäft an vier Wochenenden im Jahr.

Das Taxiunternehmen Fun aus Pfullendorf war am vergangenen Wochenende gefordert. Rund um die Uhr fuhren die Taxis in den Seepark Linzgau, um die Besucher des Keep it Real Jam-Festivals zu ihren gewünschten Zielen zu fahren. „Der Andrang in dieser Zeit war enorm“, sagt Andrea Kortum, Inhaber des Taxiunternehmens Fun. Und das gelte auch für die anderen drei Festivals, für die sowohl Taxi Fun als auch Taxi Spoo ihr Personal für die Abholung der Gäste einsetzen. „Aber mit Wartezeiten muss man dennoch rechnen“, ergänzt Kortum, die sich wünscht, dass die Besucher etwas mehr Geduld mitbringen würden. „Es gibt sogar welche, die sich extra auf die Straße legen, damit wir anhalten müssen“, so Kortum, die aber generell nicht klagen kann, „auch weil die Fahrgäste relativ entspannt sind“. Kortums Personal fährt die Gäste zu Hotels in Pfullendorf und außerhalb, zu privaten Unterkünften in der Region und nach dem Festivalende auch zu den Bahnhöfen Sigmaringen, Mengen oder Überlingen. „Es ist schon erstaunlich, woher die Leute alle kommen“, so Kortum, die sich wieder auf die nächste Saison freut.

Während der Festivals sind die Pfullendorfer Hotels gut ausgebucht. Künstler und Besucher übernachten in den Unterkünften, die oft schon Monate vorher gebucht werden. Im Gasthaus Mohren in Pfullendorf zum Beispiel waren bei allen vier Festivals die Künstler einquartiert. Wer erst kurzfristig ein Zimmer sucht, muss Glück haben. „Wir erhalten von den Besuchern immer wieder Anfragen, ob es noch freie Zimmer gibt“, sagt Linda Jungert von der Tourist-Information Pfullendorf.

Campingplatzausreichend beleuchtet

Florian Weißhaupt und sein Bruder Florian vermieteten auf der angrenzenden Wiese hinter dem Festgelände jede Menge Zeltplätze für die Besucher, die sich im Vorfeld schon für Camping entschieden hatten. Zwischen 450 (Brass-Festival) und 1800 (Seepark 6) schwankte die Zahl der Camper, für die sanitäre Anlagen aufgestellt und Müllsäcke bereit gestellt wurden. „Und wir haben den Campingplatz ausreichend beleuchtet“, sagt Florian Weißhaupt, dessen Familien und Freunde bei den Festivals mithelfen.

Die Veranstalter seien froh, „dass wir uns darum kümmern“, sagt Weißhaupt, der mit ihnen bereits wieder die Verhandlungen für das kommende Jahr aufgenommen hat. Viele Camper gehen zu Fuß zum Seepark-Center, wo sie sich mit Getränken und Lebensmitteln eindecken. „Wir spüren die Festivals beim Umsatz“, sagt Karl Eberhart, Leiter des Rewe-Markts im Seepark-Center. „Sie kaufen ihr Frühstück ein oder besorgen sich ihr Frühstück“, so Eberhart, für den die Festivals immer abwechslungsreiche Tage seien.

Dieses Mal habe ein Sicherheitsdienst darauf geachtet, dass die Besucher die Parkplätze für die Kundschaft nicht blockierten und dass die Einkaufswagen nicht mitgenommen werden. Aber alles in allem seien es wieder vier tolle Veranstaltungen gewesen.