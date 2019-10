Besucher feiern bis zum Morgengrauen

Auch im zehnten Jahr in Folge ist die Resonanz beim zünftigen Oktoberfest ungebrochen. Schon Wochen vorher wurden 1200 Eintrittskarten verkauft und somit war die Pfullendorfer Oktoberfestparty im Seepark am Samstagabend ausverkauft. Zum ersten Mal spielte dort die „Benistobler Blasmusik“ aus Frickingen und heizte schon beim Warm-up den Partygästen kräftig ein. Um 20 Uhr hieß es „O’zapft is“, als Bürgermeister Thomas Kugler mit einem gezielten Schlag den Fassanstich ausführte. Mit dabei auf der Bühne waren zudem Stadtwerke-Chef Jörg-Arne Bias, Brauereichef Ralf Rakel von Zoller-Hof, die Vorsitzende der Stadtmusik, Roswitha Hoffmann, sowie ihre Stellvertreterin Katrin Sigel.

Im Anschluss sorgte die Band „Hautnah“ für Oktoberfest-Stimmung und lieferte ein geballtes Party-Power-Programm, das die ohnehin schon gute Stimmung kräftig steigen ließ. Die Band war bereits beim Oktoberfest 2017 und 2018 zu Gast und ihr Repertoire umfasst Volksmusik, Schlager, Oldies sowie Rock-Hits der deutschen und internationalen Musikszene. Und schon hielt es die Partygäste nicht mehr auf ihren Bänken. In echter Münchner Oktoberfestmanier wurde in Dirndl und Lederhosen über jedes Alter hinweg bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam gefeiert.