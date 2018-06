Besucher erleben Torproduktion bei laufendem Betrieb

Knapp 30 Unternehmer sind am Donnerstagmittag der Einladung der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) und der Wirtschaftsförderung der Stadt gefolgt und haben an einer Führung durch die Pfullendorfer Tor-Systeme in Aach-Linz teilgenommen. Geschäftsführer Florian Hügle, Senior-Chefin Rosemarie Hügle, Produktionsleiter Philipp Steinmann und Innendienstleiter Andreas Schneider führten die interessierten Gäste durch das 65 Jahre alte Unternehmen. Marco Schiedt, Vorsitzender der WIP, kündigte bei dieser Gelegenheit weitere Betriebsbesichtigungen unter dem Motto „Unternehmer treffen Unternehmen“ an. „Heute ist es uns zum ersten Mal gelungen, auch in den Ortsteilen vertreten zu sein“, sagte Schiedt.

Beim Rundgang durch den Betrieb lernten die anderen Unternehmer die verschiedenen Bereiche der Pfullendorfer Tor-Systeme kennen – vom Kleinteilelager über Schreinerei und Schlosserei bis hin zur Auslieferung. Um die Abteilungen bei laufendem Betrieb präsentieren zu können, hatte Florian Hügle seine Gäste extra zur Mittagszeit eingeladen und nicht erst für den Abend – wie sonst üblich bei den Führungen auf Einladung der WIP. Die Besucher verfolgten unter anderem die Herstellung von Stahlrahmen für Tore, das Einbringen einer Dichtung in eine Nebentür und die Farbgebung der Holzflächen.

Kunden lassen sich Garagentore mit Motiven verschönern

In der firmeneigenen Schreinerei werden beispielsweise Türen und Fenster in Garagentore eingearbeitet. „Wir sind umweltzertifiziert, das Holz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung“, sagte Florian Hügle bei dieser Gelegenheit. Der Geschäftsführer zeigte den Gästen unter anderem CAD-Zeichnungen von Wunschmotiven einiger Kunden für ihre Garagentore. „Vieles ist Geschmackssache. Am spannendsten finde ich die Geschichten, die sich hinter den Motiven verbergen“, sagte Hügle. Er berichtete beispielsweise von einem Ehepaar, das sich sein Garagentor mit Auto- und Skatkarten-Motiven verschönern ließ. Ein anderer Kunde habe sich die Einarbeitung einer Zeichnung gewünscht, die seinen verstorbenen Vater bei der Gartenarbeit zeigt.

Vor dem Rundgang durch sein Unternehmen hatte der Geschäftsführer einen kurzen Einblick in die Firmengeschichte gegeben. Sein Großvater Gebhard Hügle begann 1949 mit der Produktion von Kipptoren, gründete in Aach-Linz die Firma Kipptorbau Pfullendorf. Seit Mitte der 80er-Jahre heißt das Unternehmen offiziell Pfullendorfer Tor-Systeme. Inzwischen arbeiten dort 100 Mitarbeiter und 50 Angestellte im Außendienst. Sie produzieren, vertreiben und installieren Garagentore, Industrietore, Sammelgaragentore, Hofeinfahrtstore sowie Tore und Zugangstüren für Sporthallen.

Von der Konkurrenz unterscheide sich seine Firma durch Maßarbeit, individuelle Gestaltung und die volle Konzentration auf das Thema Tore, sagte Florian Hügle. Zum Schluss seiner Einführung gab er seinen Gästen noch eine beeindruckende Zahl mit auf den Weg: Etwa 350000 Tore habe die Firma inzwischen seit ihrer Gründung gebaut.