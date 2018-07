Besuch endet schwer bepackt

Schüler in das vielfältige Angebot einer Bücherei einzuführen: Das war das Ziel eines Besuchs der Klasse 2a der Grundschule am Härle im Rahmen der Unterrichtseinheit „Freizeit – Freizeitgestaltung in der Stadtbücherei in der Steinscheuer.

Zusammen mit ihrem Klassenlehrer Ulrich Leibbrand und der Büchereileiterin Martina Feldt erkundeten die 21 Schüler die Bücherei. Viele Schüler hatten bereits einen Leseausweis und nützten das Angebot an Büchern und anderen Medien. Sie zeigten auf ihre Weise den anderen Kindern die Bücherei. Einige Jungs zogen sich schnell an den PC im zweiten Obergeschoss zurück, sie mussten feststellen, dass auch ein PC-Spiel lesen erfordert. Einige Mädchen suchten geduldig in den Buchregalen nach Pferdebüchern. Viele Kinder fanden ihre Lieblingsbücher aus dem Familienbücherschrank oder aus der Klassenbücherei auch in den Regalen der Bücherei, was mit großem Hallo festgestellt wurde.

Martina Feldt erklärte den Kindern die Systematik der Bücherei und machte sie mit der Ausleihe vertraut. Die Öffnung hin zu anderen Medien, wie DVD, CD-Rom oder Spielen faszinierte die Schüler, die in der Klassenbücherei lediglich Bücher vorfinden. Die Einführung in die Bücherei und das abschließende Spiel durch die Bibliotheksleiterin fanden die Kinder ganz cool. Die Kinder mit Büchereierfahrung halfen den Kindern, die am Ende der Führung durch die Stadtbücherei ihren Leseausweis erhielten ein Buch auszusuchen.

Am Ende der Besichtigung zogen sie mit zufriedenen Gesichtern und bepackt mit ausgeliehenen Bücher in die Schule zurück. Wenn man den Aussagen der Zweitklässler vertraut, dann hat die Stadtbücherei wieder ein Dutzend neuer Nutzer.