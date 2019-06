Beste Stimmung beim Musikfest

Der Musikverein Denkingen hat im Pfullendorfer Ortsteil drei Tage lang sein Musikfest gefeiert.

Mit einem gemütlichen Start ins Wochenende begann am Freitagabend der Feierabendhock. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um die Woche schwungvoll ausklingen zu lassen. Für beste Unterhaltung sorgten die Jugendkapelle „High 5“ sowie die Musikvereine aus Ahausen und Thalheim. Am Samstagabend brachte DJ Klangkommando die jüngeren Musikfestbesucher in der Andelsbach-Halle bei heißen Sommer-Beats in Party-Stimmung. Der Sonntag startete mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Hoßkirch und stand wie gewohnt ganz im Zeichen der Blasmusik. Im Anschluss spielten der Musikverein Großschönach und die Jugendkapelle Deggenhausertal, bevor die flotten Grenzler das Wochenende ausklingen ließen.