Bestätigter Corona-Fall in Herdwangen-Schönach

Die Gemeinde Herdwangen-Schönach hat einen bestätigen Fall von Covid-19 im Kinderland in Herdwangen gemeldet. Das teilt Bürgermeister Ralph Gerster in einer Pressemeldung mit.

Betroffen sind die Drachenburg und die Kinder der Ganztagsbetreuung. Elternbeiräte und Eltern wurden bereits über Gruppenchats über die Sachlage informiert.

Die Kindergartenleitung und die Gemeindeverwaltung stehen zudem in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Gemeinsam mit der Kindergartenleitung laufen die Ermittlungen der Kontaktpersonen. Die Eltern werden in den nächsten Tage von der Gemeinde noch die Quarantäneverfügung erhalten. Das kann je nach Ermittlungsstand auch etwas länger dauern, informiert Gerster. Grundsätzlich gelten jedoch die Vorgaben der Quarantäneverordnung zur Absonderung.

Alle Kinder, die in der Drachenburg sind, müssen ebenso wie die Kinder des Ganztagsbereichs als Kontaktpersonen in Quarantäne. Gleiches gelte auch für acht Fachkräfte und die Auszubildenden. Geschwisterkinder und Eltern sind als Kontaktpersonen der zweiten Kategorie derzeit nicht von der Quarantäne betroffen, gibt Gerster an.

Das Gesundheitsamt hat am Montag, 14. Dezember, die betroffenen Kinder der Drachenburg und des Ganztagsbereichs die Möglichkeit zum Testen eingeräumt. In der Bundschuhhalle wurde hierfür ein Testzentrum eingerichtet. Es gilt Maskenpflicht für die Eltern. Die Wartezeit ist kurz, und soll, wenn möglich im Freien verbracht werden. Die Abstriche erfolgen nur mit elterlicher Zustimmung. Die betroffenen Eltern wurden bereits informiert, erklärt Gerster weiter.

Die beiden Kindergartenleiterinnen seien derzeit dabei, ein neues Betreuungskonzept auszuarbeiten. Das wird für die Kinder der übrigen vier Gruppen, die nicht in Quarantäne sind, gelten. Auch hier werden die Eltern über die weiteren Ergebnisse auf dem Laufenden gehalten, so der Bürgermeister in einer Stellungnahme.