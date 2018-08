Einen regelrechten Temperaturschock haben die Gäste und die Helfer beim Bergfest des Narrenvereins Berggeister in Aftholderberg erlitten. Zeigte das Thermometer zwei Tage zuvor noch über 30 Grad an, so waren es bei der Eröffnung am Samstagabend bei Regen und einem kühlen Wind über dem schön dekorierten Festgelände am „Frieden“ gerade noch zwölf Grad. Das in Pullover und Winterjacken gekleidete Publikum kam deshalb in deutlich geringerer Zahl als in anderen Jahren und verzog sich auch sofort ins schützende Zelt.

Die Festfreude ließen sich die Berggeister deshalb nicht vermiesen. Im Gegenteil: Vorsitzende Barbara Pudimat sprühte beim Fassanstich trotz der eher dünn besetzten Tische geradezu vor guter Laune. „Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen ein solches Fest feiern dürfen“, sagte sie und wies auch gleich auf eine Besonderheit der diesjährigen Veranstaltung hin: „Wir bitten um Spenden, die wir dann an helfende Institutionen weitergeben.“ Den Grund für diese Sammelaktion nannte sie auch gleich. Das Bergfest, das in jedem Jahr mit Ausstellungen und Vorführungen unter einem speziellen Motto steht, stellte heuer das Ehrenamt und die ehrenamtlichen Helfer von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Tierrettung oder Nachbarschaftshilfe in den Mittelpunkt.

Fassanstich in zwei Schlägen

Den Fassanstich übernahm auch in diesem Jahr Bürgermeister Ralph Gerster, assistiert vom Ehrenvorsitzenden Peter Reich und dem Routinier Damian Merbach von der Schussenrieder Brauerei. Nur zwei Schläge brauchte der Bürgermeister, was der umrahmende Fanfarenzug Großstadelhofen, der an diesem Tag auch den Geburtstag seines Tambours Manfred Raff feierte, prompt mit einem Sondertusch quittierte, dann lief der Gerstensaft in die Gläser.

Mit der Stimmungsmusik der „Ravensband“ und dem fetzigen Discosound von DJ Tomek ging der erste Festtag zu Ende.

Schon viel freundlicher sah das Wetter am Sonntag aus. Die Sonne schien zum Gottesdienst in der „Frieden“-Scheune vom Himmel, sodass die Besucher anschließend gern zum Frühschoppen und zum anschließenden Mittagstisch mit dem Musikverein Denkingen blieben. Am Nachmittag präsentierten sich den nun zahlreichen Gästen die ehrenamtlichen Helfer, die nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Fahrzeuge und Ausrüstungen vorstellten oder in eindrucksvollen Schauen ihre Leistungsfähigkeit demonstrierten. Für die Kinder gab es wieder ein spezielles Kinderprogramm und ab dem späteren Nachmittag bat das „Sterntaler Duo“ zum Tanz.

Heute endet das Bergfest mit dem Feierabendhock. Ab 17 Uhr spielen die „Original Stehgreifler“ aus Bermatingen zur Unterhaltung auf. Gegen 19 Uhr übernimmt die Tanzkapelle „Tamburin“ aus Inneringen das musikalische Kommando. Zur leiblichen Stärkung servieren die Berggeister Schweinshaxen vom Grill.