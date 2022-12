Benzinkanister in Werkstatt brennt

Am Samstag gegen 15.45 Uhr wurde ein Brand in Herdwangen-Stohrenhof gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in einer Werkstatt aus, der Eigentümer löschte es vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei selbst. Beim Schweißen an einem Mähtraktor entzündete sich ausgelaufenes Benzin und ein daneben stehender Benzinkanister fing Feuer. Es entsteht Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Feuerwehr Herdwangen-Schönach war mit 21 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, welcher aber ebenfalls nicht mehr gebraucht wurde.