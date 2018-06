Benjatschek gewinnt MMA-Profi-Kampf

Rainer Benjatschek (29, Planet Eater Überlingen) hat in der Dresdener Messehalle vor 2000 Zuschauern einen Profi-Kampf der Serie „We Love MMA“ gewonnen. „MMA“ steht für „Mixed Martial Arts, auf Deutsch „gemischte Kampfkünste. In einem achteckigen Käfig (Oktagon) geht es dabei im Vollkontakt im Boden- und Standkampf zur Sache. Benjatschek, der in Überlingen eine Kampfsportschule betreibt, bestritt in Dresden den Eröffnunskampf des zwölfteiligen Kampfabends und machte dabei mit seinem Gegner Martin Hannusch (Blue Dragon Lausitz) kurzen Prozess: Ihm gelang er schnellste Sieg der Veranstaltung, indem er Hannusch bereits in der ersten Minute mit einem sogenannten „Guillotine Choke“ auf die Bretter schickte. Benjatscheks ursprünglicher kampfsportlicher Hintergrund ist Taekwondo, in dem er zahlreiche Wettkampferfolge feierte, ehe er 2010 ins Grappling- und MMA-Fach wechselte.